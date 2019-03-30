日職／陽岱鋼單場雙安 開季連兩場安打

2019-03-30 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



分享 facebook 日職巨人隊與廣島隊開季3連戰第2場比賽，陽岱鋼繼續擔任先發第5棒、右外野手，5打數敲出2支安打，連兩戰安打，終場巨人隊以5：2擊敗廣島隊，本季首勝入袋。

陽岱鋼昨天在開季首戰繳出4支1表現，而全隊打線受壓制，遭到廣島隊完封，今天陽岱鋼續扛中心打線，首打席遭到廣島隊先發投手床田寛樹三振，4局上第2打席則在一壘有人時擊出右外野安打，巨人隊攻佔得點圈，接著靠洋砲葛雷洛的二壘打敲回2：0領先。

6局上陽岱鋼在無人出局二、三壘有人時上場打擊，擊出二壘方向飛球遭到接殺，但葛雷洛補上安打替巨人隊追加2分保險分，陽岱鋼接著在第4打席於1出局後揮出左外野安打，9局上則在2出局二、三壘有人時上場，遭到島内颯太郎三振 。

陽岱鋼此戰5打數敲出2支安打、跑回1分，吞2次三振，開季兩戰都有安打，打擊率3成33。

巨人隊單場揮出9支安打，葛雷洛單場3安、貢獻4分打點，先發投手姜格曼（Taylor Jungmann）以6局失1分表現奪勝投。