日職／陽岱鋼單場雙安 開季連兩場安打
日職巨人隊與廣島隊開季3連戰第2場比賽，陽岱鋼繼續擔任先發第5棒、右外野手，5打數敲出2支安打，連兩戰安打，終場巨人隊以5：2擊敗廣島隊，本季首勝入袋。
陽岱鋼昨天在開季首戰繳出4支1表現，而全隊打線受壓制，遭到廣島隊完封，今天陽岱鋼續扛中心打線，首打席遭到廣島隊先發投手床田寛樹三振，4局上第2打席則在一壘有人時擊出右外野安打，巨人隊攻佔得點圈，接著靠洋砲葛雷洛的二壘打敲回2：0領先。
6局上陽岱鋼在無人出局二、三壘有人時上場打擊，擊出二壘方向飛球遭到接殺，但葛雷洛補上安打替巨人隊追加2分保險分，陽岱鋼接著在第4打席於1出局後揮出左外野安打，9局上則在2出局二、三壘有人時上場，遭到島内颯太郎三振 。
陽岱鋼此戰5打數敲出2支安打、跑回1分，吞2次三振，開季兩戰都有安打，打擊率3成33。
巨人隊單場揮出9支安打，葛雷洛單場3安、貢獻4分打點，先發投手姜格曼（Taylor Jungmann）以6局失1分表現奪勝投。
【一軍】⚾️#広島東洋カープ 戦⚾️— 読売ジャイアンツ（Giants） (@TokyoGiants) March 30, 2019
巨人 2－0 広島
四回、#丸佳浩 選手が四球、#陽岱鋼 選手が右前安打を放ち、一,二塁のチャンスをつくる。つづく、#ゲレーロ 選手が左線適時二塁打を放ち、2点を先制する💪🎉
📺地上波 #TBS テレビ系列で放送中📺#巨人 #ジャイアンツ #giants #和と動 pic.twitter.com/ExzLVTGiMW
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