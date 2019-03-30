棒球／陽忠辰想返職棒 勉學弟做足準備再挑戰

2019-03-30 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



陽忠辰對於重返職棒還抱持希望。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 為遴選出今年中華培訓隊，業餘社會、大學明星隊本周在斗六棒球場進行7場對抗賽，其中有過職棒資歷的崇越隼鷹隊捕手陽忠辰（原名陽冠威）也在業餘明星隊名單中，昨天在對抗賽第4戰揮出全隊首轟，他也坦言，對於重返職棒「還沒放棄希望」。

中華棒協藉由去年底爆米花聯盟挑出社會明星隊，並在日前大專聯賽結束後選出大學明星隊，兩隊從25日起進行7場交手，之後將從中遴選出中華培訓隊，參與美國NCAA對抗賽及荷蘭港口盃賽事，也可能會是年底亞錦賽的國家隊班底。

社會明星隊陣容由吳昇峰、王政浩等去年亞運國手領軍，搭配年輕新秀，而去年才回到業餘加盟崇越隼鷹的前富邦悍將隊捕手陽忠辰，因在爆米花後期的好表現被選進，社會明星隊總教練李盈南也指出，球隊需要捕手。

陽忠辰在對抗賽前3戰沒有突出表現，李盈南表示，他都有擊中球心，只是都被接殺，他是長打型的選手，只是之前的打擊率沒有那麼高，目前讓他以捕手為主，但代打、指定打擊也都可以用得到。

陽忠辰提到，因目前還不到比賽期，這幾場對抗賽就是盡量把自己的狀況調整回來。而他昨天在第4戰從大學隊左投藍愷青手中轟出2分砲，是社會隊首轟，他也認為，自己有慢慢找回感覺，今天第5戰再繳單場3支3表現。

能被選進社會明星隊，陽冠威對於再披中華隊戰袍抱有期待，「如果能選上是最好，但現在希望能把團隊成績打出來。」

看著業餘新秀冒出頭，陽冠威對於大學隊小學弟們也給予高評價，「這批大學球員感覺比往年來得更不錯，不管是投手、打擊、跑壘都有一定水準。」

大學明星隊隊陣中不少球員有意投出今年選秀挑戰職棒，陽忠辰以過來人身份給建議，「可以挑戰看看，但心理建設和個人準備都要先做足，要把可以在上面（職棒）跟別人競爭的拚勁拿出來。」

而陽忠辰心中也還有重返職棒的想法，尤其味全龍將復出成為中職第5隊讓他更添希望，「會想（再次挑戰職棒），但還是要拚，把自己不足的地方補起來，所以這次下來（對抗賽），算是我給自己重新挑戰的機會，我還沒放棄希望，每個人都會想到最好的舞台。」