日職／旅日第2戰拚首安 王柏融續扛5棒守左外野

2019-03-30 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



王柏融賽前備戰。 記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

【賽前報導】

火腿隊開幕系列賽第二戰，打線維持不動，一如監督栗山英樹昨天所說，「大王」王柏融續扛第五棒、左外野手，繼續尋求日職首安開張，火腿隊先發投手為金子弌大，歐力士則派出東明大貴。

王柏融昨天在開幕首戰擔任第五棒、左外野手，打滿整場，總計四打數分別敲出兩次二壘方向滾地、一次游擊滾地出局，另有一次三振，生涯日職首安尚未出爐，官辦熱身賽打擊率2成80，有1轟，得點圈打擊率則是3成33。