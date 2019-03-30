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日職／王柏融處女秀 百球迷組團應援不錯過

2019-03-30 12:28聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

球迷ASO（左）與妻子一同參加旅行團，到北海道為王柏融加油。特派記者蘇志畬／攝影
球迷ASO（左）與妻子一同參加旅行團，到北海道為王柏融加油。特派記者蘇志畬／攝影
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王柏融轉戰日職火腿隊，前東家Lamigo也不忘揪人支援，透過同體系旅行社組成約百人的旅行團，一同到北海道為王柏融加油，總計五天四夜，看滿三場開幕系列賽，雖然第一戰沒看到王柏融敲安，不過球迷有信心，「今天就會出現。」

球迷ASO從職棒七年開始看球，原本是中信鯨球迷，後來球隊解散，加上中職發生的風風雨雨，最後轉而支持剛成立的La new熊，也接著變成Lamigo球迷，也一直很欣賞王柏融，ASO表示：「他的揮棒角度跟擊球時機都很好，第一場雖然沒安打，但都有打到球，只是沒打好而已。」

昨天火腿靠著中田翔在延長賽的再見滿貫砲獲勝，ASO也坦言，自己雖然喜歡中田翔，但當下希望他被三振，讓下一棒王柏融有建功機會，由於旅行團坐在外野區，這三場比賽最希望看到王柏融開轟。

賴先生一家四口都是猿迷，賴先生表示，自己原本是興農牛迷，2015年因為就讀國小三年級的兒子影響支持Lamigo，全家都成了猿迷，不過兒子卻因為校外教學不能一起來北海道為王柏融加油。

賴太太欣賞王柏融的原因是：「他對自己很有信心。」賴先生也認為，王柏融是很厲害的選手，來到日職後也成為年輕球員樣板，證明可以先在台灣打出成績再進軍世界，5歲的賴妹妹則是沒有原因的「超級喜歡」郭嚴文。

Lamigo體系旅行社組成三團旅行團，合計約百人，到北海道為王柏融加油。特派記者...
Lamigo體系旅行社組成三團旅行團，合計約百人，到北海道為王柏融加油。特派記者蘇志畬／攝影
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賴先生一家三口參加旅行團，到北海道為王柏融加油。特派記者蘇志畬／攝影
賴先生一家三口參加旅行團，到北海道為王柏融加油。特派記者蘇志畬／攝影
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王柏融火腿中田翔

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