日職／歷年台將首戰敲安少 王柏融再拚安

2019-03-30 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



日職火腿隊開幕戰，王柏融旅日首戰未敲安。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影 分享 facebook 「大王」王柏融轉戰日職的第一場比賽，以四打數無安打作收，雖然未能如呂明賜締造生涯首打席開轟紀錄，不過以近年台灣野手在日職的首戰來看，不算太差，監督栗山英樹也願意給耐心，讓他打完整場。

今天下午1時30分火腿再戰歐力士，FOX體2台直播，王柏融要拚日職首安出爐。

昨天火腿隊開幕戰結束後不僅台灣媒體，日本媒體也十分關心王柏融的首戰心得，王柏融受訪時也在旁聆聽，背負台日雙方的關注，栗山英樹認為需要再多給王柏融一些時間，今天的比賽仍是中心打線人選。

火腿隊上一位台將陽岱鋼生涯首戰同樣無功而返，當時仍叫做陽仲壽的他，在2007年4月20日生涯一軍首戰代表火腿隊接戰軟銀隊，當時年僅20歲的他，扛起先發第七棒、三壘手，兩打席吞下兩次三振，隨後在七局下被代打換下場。

上一位從中職轉戰日職的野手已是2003年的陳文賓，當時日職大榮鷹隊與中信鯨隊達成中職史上首宗的跨國球員交易，不過陳文賓在日職一軍僅留下兩場出賽、四打數無安打成績，隔年就回到中職。

若聚焦在近十年台灣野手處女秀成績，李杜軒在2012年6月22日在軟銀一軍先發機，三次打擊機會分別敲出游擊飛球、游擊滾地以及三振，安打未開張；效力西武獅的吳念庭則是在生涯首戰就敲出首安，雖然2016年7月11日對歐力士首打席遭三振，不過第三打席就敲出中外野安打。

效力阪神虎的林威助則在2004年10月10日對巨人隊之戰首度在一軍亮相，上場代打一次，沒有擊出安打，不過隔天對養樂多先發第七棒、右外野，第一局就從藤井秀悟手中敲出二壘打，並帶有一分打點。