中職／楊志龍優質先發 兄弟賞悍將3連敗

2019-03-29 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟先發投手楊志龍。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 中職新球季「金控大戰」今天在台中洲際棒球場上演，雙方上演本土投手對決，中信兄弟楊志龍本季首度先發就繳出6局失2分的優質先發，比下投不滿2局失5分的陳仕朋；守護神李振昌雖在9局下失分又傷退，但鄭凱文關門成功，助兄弟以6：5贏球，悍將開季3連敗。

悍將隊本土先發的第一戰，由21歲的左投陳仕朋打頭陣，但擋不住兄弟的攻勢，2局下兄弟彭政閔選到保送後，林書逸、黃鈞聲連揮2安敲回第1分，之後周思齊安打、王威晨高飛犧牲打都帶有打點，王勝偉補上二壘打追加2分，兄弟單局搶5分，也把陳仕朋打退場。

5局下兄弟靠王勝偉、林智勝及林書逸的安打再添1分，將比數拉開為6：0領先。

兄弟先發投手楊志龍前5局沒有失分，6局上先被林益全擊出安打，接著被范國宸轟2分砲，主投6局失2分退場。7局上吳俊偉登板接替，1出局後連投2次保送退場，2出局後胡金龍從鄭佳彥手中敲安打，再替悍將隊追回1分。

第9局兄弟推出守護神李振昌登板關門，面對首名打者高國麟就被轟中外野陽春砲，是他去年季中加盟中職後挨的第2發全壘打，而他接著被王正棠、胡金龍敲出安打，一、三壘有人時，讓林益全擊出投手前強襲球形成安打，但李振昌也因以右手擋球造成指甲流血退場。

兄弟接著推鄭凱文登板接替李振昌，成功抓下最後2個出局數，守住1分領先，替球隊保住勝利。

兄弟楊志龍今天先發6局，被揮出6支安打（1轟），失2分，有1次保送和2次三振，本季首度先發就奪勝，並拿下生涯首座單場MVP。悍將隊陳仕朋則是僅投1.2局，被掃出5支安打，有1次保送和1K，失5分都是自責分，承擔敗投。