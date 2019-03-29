親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁藥風波連環爆
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

旅日甜美演歌雙棲天后返台 年近70的她現在變這樣！

梅伊脫歐協議第三度表決又沒過 無協議脫歐可能性大增

運動筆記［第四場全馬］挑戰被回收車載走的萬金石 SUB430 雪恥成功2019名古屋女子馬拉松
健行筆記走向珠穆朗瑪 PART1菜鳥的志佳陽大山
NBA今日最佳好球- De'Aaron Fox (3月29日)今日最佳灌籃- Willie Cauley-Stein (3月29日)

中職／楊志龍優質先發 兄弟賞悍將3連敗

2019-03-29 22:37聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信兄弟先發投手楊志龍。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟先發投手楊志龍。記者黃仲裕／攝影
分享
中職新球季「金控大戰」今天在台中洲際棒球場上演，雙方上演本土投手對決，中信兄弟楊志龍本季首度先發就繳出6局失2分的優質先發，比下投不滿2局失5分的陳仕朋；守護神李振昌雖在9局下失分又傷退，但鄭凱文關門成功，助兄弟以6：5贏球，悍將開季3連敗。

悍將隊本土先發的第一戰，由21歲的左投陳仕朋打頭陣，但擋不住兄弟的攻勢，2局下兄弟彭政閔選到保送後，林書逸、黃鈞聲連揮2安敲回第1分，之後周思齊安打、王威晨高飛犧牲打都帶有打點，王勝偉補上二壘打追加2分，兄弟單局搶5分，也把陳仕朋打退場。

5局下兄弟靠王勝偉、林智勝及林書逸的安打再添1分，將比數拉開為6：0領先。

兄弟先發投手楊志龍前5局沒有失分，6局上先被林益全擊出安打，接著被范國宸轟2分砲，主投6局失2分退場。7局上吳俊偉登板接替，1出局後連投2次保送退場，2出局後胡金龍從鄭佳彥手中敲安打，再替悍將隊追回1分。

第9局兄弟推出守護神李振昌登板關門，面對首名打者高國麟就被轟中外野陽春砲，是他去年季中加盟中職後挨的第2發全壘打，而他接著被王正棠、胡金龍敲出安打，一、三壘有人時，讓林益全擊出投手前強襲球形成安打，但李振昌也因以右手擋球造成指甲流血退場。

兄弟接著推鄭凱文登板接替李振昌，成功抓下最後2個出局數，守住1分領先，替球隊保住勝利。

兄弟楊志龍今天先發6局，被揮出6支安打（1轟），失2分，有1次保送和2次三振，本季首度先發就奪勝，並拿下生涯首座單場MVP。悍將隊陳仕朋則是僅投1.2局，被掃出5支安打，有1次保送和1K，失5分都是自責分，承擔敗投。

陳仕朋李振昌

相關新聞

日職／首戰未敲安自評普通 王柏融要享受比賽

2019-03-29 22:03

日職／王柏融開幕戰4支0 中田翔再見轟勝歐力士

2019-03-29 21:02

中職／楊家維逆轉3分彈轟猿 獅隊3連勝

2019-03-29 22:43

日職／陽岱鋼4打數敲1安 巨人遭廣島完封

2019-03-29 20:31

日職／宋家豪中繼1.1局失1分 首勝飛了

2019-03-29 21:10

日職／王柏融擊掌會 日本鐵粉也來應援

2019-03-29 16:17

日職／王柏融首戰無安打 栗山英樹：再等他一下

2019-03-29 22:26

影／楊志龍生涯首奪MVP 中信6比5勝富邦

2019-03-29 22:23

日職／王柏融首戰4打數安打未現 火腿延長獲勝

2019-03-29 21:00

棒球／陽忠辰開轟3打點 業餘隊首勝大學隊

2019-03-29 20:44

日職／王柏融成行銷重點 電車、拍貼機都有「大王」

2019-03-29 16:53

日職／開幕戰聚焦王柏融 火腿U21世代接棒

2019-03-29 09:13

中職／開季2場被K21次 悍將再被獅咬

2019-03-29 00:26

日職／王柏融：跟中職最大不同在「遠征」

2019-03-29 00:20

日職／火腿今開幕戰 王柏融將扛中心棒次

2019-03-29 00:11

中職／悍將對獅隊兩戰21K 聯盟近11年開季最慘

2019-03-28 21:51

中職／林智勝開季就是狂 開轟劇情一再上演

2019-03-28 20:38

日職／四天無實戰手感 王柏融：比了才知道

2019-03-28 18:35

日職／適應巨蛋球場 王柏融注意守備

2019-03-28 18:09

日職／搭電梯巧遇 栗山英樹提醒王柏融要快樂

2019-03-28 17:41

日職／王柏融扛中心打線 教頭：他有能力勝任

2019-03-28 17:32

中職／味全回鍋職棒 葉志仙：大學仍可培育好手

2019-03-28 16:43

成棒／葉志仙謝運彩贊助輔大：本來剩一口氣

2019-03-28 16:03

中職／解約艾銳克主因 中信球團：公開質疑戰術

2019-03-28 14:51

日職／生涯首迎日職開幕戰 王柏融有新鮮感

2019-03-28 09:53

中職／艾銳克離隊不是壞事 兄弟真需要找洋砲？

2019-03-28 07:00

日職／熱身墊底火腿大不利 樂天怕老三魔咒

2019-03-28 07:00

中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度

2019-03-27 07:00

日職／黃金潛水艇再現 駛進軟銀開季先發輪值

2019-03-26 07:00

日職／巴倫汀愈老愈猛 還想12強賽為荷蘭建功

2019-03-25 07:00

季前分析／獅隊年輕投打扛重責 力拼隊史第10冠

2019-03-21 07:00

季前分析／沒大王打線依舊猛 桃猿三連霸非難事

2019-03-20 07:00

日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感

2019-03-19 07:00

中職／新味全龍兵符 4名資深龍將誰來接掌？

2019-03-18 07:00

季前分析／悍將陣容超豪華 仍難掩多重隱憂

2019-03-18 07:00

日職／阿部慎之助重回老本行 5個捕手救巨人？

2019-03-18 07:00

日職／冬盟畢業強打輩出 養樂多令各隊稱羨

2019-03-14 07:00

中職／周思齊爭取機會有智慧 值得年輕球員學習

2019-03-13 07:00

日職／只有一個能打 阪神重陷熱身賽連敗惡夢

2019-03-12 07:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪攻12分結束低潮 暴龍117:92宰尼克

2019-03-29 10:00

林書豪最新定位 暴龍輪換第10人

2019-03-29 10:25

日職／王柏融首戰4打數安打未現 火腿延長獲勝

2019-03-29 21:00

NBA／暴龍再度大勝尼克 林書豪末節砍10分

2019-03-29 11:12

MLB／新球季洋基旗開得勝 田中將大摘勝投

2019-03-29 05:37

NBA／吉諾布里背號正式退休 場面感人溫馨

2019-03-29 12:42

MLB／見葛蘭基一次打一次 道奇8轟寫空前紀錄

2019-03-29 08:55

MLB／塞揚對決超精采 狄葛隆、薛則寫罕見紀錄

2019-03-29 07:36

NBA／吉諾布里背號退休 催淚之餘歡笑不斷

2019-03-29 20:00

NBA／勇士重返西區第一 杜蘭特：我們不在意龍頭

2019-03-29 00:40

沒藥檢被禁賽 莊佳佳委屈落淚：自己是受害者

2019-03-29 10:25

NBA／重返發跡地 林書豪：紐約我會永遠愛你

2019-03-29 15:19

NBA／哈登MVP身手助火箭升空 金塊得分新低

2019-03-29 11:48

NBA／脫口秀玩真心話遊戲 布萊恩評誰才是史上最強

2019-03-29 19:30

NBA／里拉德願頂薪留拓荒者 最高可領2.6億美元

2019-03-28 18:45

NBA／最後對決諾維茨基 韋德關鍵抄截助熱火返8強

2019-03-29 11:48

參與季後賽禍福難料 林書豪要快點證明自己

2019-03-29 07:00

日職／開幕戰聚焦王柏融 火腿U21世代接棒

2019-03-29 09:13

少了哈波戰力竟更強 國民有望稱霸國聯

2019-03-29 07:00

NBA／退休時光用來補償家人 吉諾布里致詞許承諾

2019-03-29 19:00

MLB／被酸馬林魚兩綠葉薪資太高 陳偉殷為其一

2019-03-29 07:33

MLB／8年前遭拋棄如今重返 馬丁：球隊不完全錯

2019-03-29 14:41

羽球／球后新戰袍亮相 戴資穎大馬羽賽尋求衛冕

2019-03-29 18:45

NBA／安戴托昆波受傷驚魂 米道頓助公鹿斷快艇連勝

2019-03-29 13:19

大聯盟今年有什麼好看？ 新球季10大矚目焦點

2019-03-29 07:00

MLB／前三次投開幕戰都輸球 田中將大終於贏了

2019-03-29 08:10

MLB／「不只是一場先發」韋蘭德吐輸塞揚怨氣

2019-03-29 09:22

日職／王柏融開幕戰4支0 中田翔再見轟勝歐力士

2019-03-29 21:02

NBA／安比德綁頭巾飆39分 76人力克籃網止連敗

2019-03-29 10:35

日職／王柏融：跟中職最大不同在「遠征」

2019-03-29 00:20

NBA／蔡崇信可望獨掌籃網隊 有助拓展華人市場

2019-03-29 11:58

NBA／活塞三分砲火猛烈 魔術跌出東區前8

2019-03-29 10:09

MLB／用IG無法表達的感謝 高登全版廣告致敬一朗

2019-03-29 10:51

日職／火腿今開幕戰 王柏融將扛中心棒次

2019-03-29 00:11

NBA／冠軍加持 勇士新場館還沒蓋好就已賺錢

2019-03-29 15:54

日職／首戰未敲安自評普通 王柏融要享受比賽

2019-03-29 22:03

莊佳佳未依規定藥檢遭禁賽 新任跆協：不知情

2019-03-29 12:14

中職／開季2場被K21次 悍將再被獅咬

2019-03-29 00:26

MLB／今日戰績表 道奇開幕戰8轟創紀錄

2019-03-29 10:59

NBA／字母哥扭傷休兵？公鹿主帥：視身體狀況決定

2019-03-29 15:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top