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影／楊志龍生涯首奪MVP 中信6比5勝富邦

2019-03-29 22:23聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

中信兄弟富邦悍將在台中洲際棒球場的比賽，雖然富邦悍將在第六、七及九局共拿下五分，但是前五局失分過多，終場中信就以六比五拿下勝利。中信先發投手楊志龍也拿下生涯首座單場MVP。

中信兄弟後援投手李振昌被內野強襲球擊中，受傷退場。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟第二棒王勝偉二局下半擊出中外野方向二壘安打帶有兩分打點。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟後援投手李振昌被內野強襲球擊中，受傷退場。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟先發投手楊志龍主投六局無失分。記者黃仲裕／攝影
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富邦悍將中信兄弟棒球

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