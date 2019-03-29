日職／宋家豪中繼1.1局失1分 首勝飛了

2019-03-29 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



宋家豪。 報系資料照 分享 facebook 日職樂天隊今天在新球季首戰面對羅德隊，台灣投手宋家豪在第5局登板中繼，續投第6局在球隊4：2領先時退場，但接替的投手挨超前轟，讓宋家豪無緣勝投，終場樂天隊以4：5落敗，宋家豪中繼1.1局失1分，拿下中繼成功。

樂天隊今天推岸孝之先發，主投4.1局失2分，5局下在兩隊2：2平手時退場，由宋家豪登板接替，他先讓藤岡裕大擊出滾地球出局，之後K掉藤原恭大抓下單局第3個出局數。

樂天隊在6局上攻佔滿壘，洋砲布拉許（Jabari Blash）從石川步手中擊出2分打點安打，替球隊打下4：2領先。

宋家豪6局下登板續投，先解決首名打者加藤翔平，與前一打席開轟的中村獎吾纏鬥14球後，被揮出左外野安打，接著讓井上晴哉擊出滾地球形成2出局，但也隨即被換下場，留下一壘跑者 。

宋家豪退場時原是勝投候選人，但高梨雄平接替登板投出保送，形成一、二壘有人，樂天隊再換投石橋良太，被萊德（Brandon Laird）轟逆轉3分砲，樂天隊反以4：5落後，宋家豪的勝投也飛了，兩隊並維持1分差直到終場。

宋家豪本季首戰中繼1.1局，用29球，被敲出1支安打，有1次三振，失1分，最快球速148公里，雖無緣勝投，但拿到本季首次中繼成功。