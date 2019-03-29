日職／王柏融開幕戰4支0 中田翔再見轟勝歐力士

2019-03-29 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



日職火腿隊開幕戰，王柏融旅日首戰擔任第五棒、左外野手。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影 分享 facebook 日職火腿隊今對歐力士隊舉行新球季開幕戰，「大王」王柏融轉戰日職的第一場比賽，擔任第五棒、左外野手，4個打席都是該局首名打者，不過最終敲出3個滾地出局，加上一次三振，火腿隊靠著中田翔再見滿貫砲，延長賽10局下以7：3獲勝。

王柏融前三個打席面對先發投手山岡泰輔都擊出內野滾地球出局，分別是2局下在兩好一壞後瞄準第四球擊出、4局下面對第二球，都敲出二壘滾地球出局，第三打席七局下同樣第二球就積極出棒，這次敲往左半邊形成滾地球，被游擊手撈起傳往一壘出局。

第四次上場打擊，王柏融在9局下面對中繼投手澤田圭佑，一次界外球後選到兩顆壞球，接下來再將兩顆球破壞到界外，最終面對一顆150公里的速球遭到三振，吞下在日職生涯的首K。

歐力士在首局就靠著頓宮裕真在滿壘時的安打敲回兩分，四局上西浦颯大的左外野安打也一度讓比數超前成3：1，火腿隊靠著第三棒近藤健介追分，三局下在一二壘有人時敲出一壘安打打破鴨蛋，八局下兩出局、二三壘有人時再敲兩分打點一壘安打，追平比數，一人敲回三分打點。

火腿隊靠著中島卓也在10局下率先敲出二壘安打，下一棒淺間大基短打推進，歐力士連續敬遠保送西川遙輝、近藤健介塞滿壘包，第四棒中田翔先敲出左外野界外深遠飛球，外野手故意不接避免高飛犧牲打，結果中田翔敲出再見滿貫砲，終結比賽。