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棒球／陽忠辰開轟3打點 業餘隊首勝大學隊

2019-03-29 20:44聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

陽忠辰轟2分砲。記者葉姵妤／攝影
陽忠辰轟2分砲。記者葉姵妤／攝影
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業餘、大學明星對抗賽經過1天休兵，今天在斗六棒球場進行第4戰，業餘明星隊打線甦醒，5局下在陽忠辰（原名陽冠威）2分砲的帶動下轟回4分大局，頂住第9局的投手亂流後，以6：5守住勝利，搶下對抗賽首勝。

業餘明星隊在對抗賽前3戰都輸給大學隊學弟，昨天休兵1天再戰，首局靠陽忠辰的適時安打，從大學隊先發投手李承風手中搶下1分領先，3局上雖因先發投手林子昱的守備失誤被追平，但5局下再展開攻勢。

面對大學隊第2任投手藍愷青，業餘隊靠林鴻偉、楊先賢的連續安打敲回超前分，2出局後王薪銓因失誤上壘，第4棒陽忠辰轟出中外野2分全壘打拉開差距，個人單場3支2。

業餘隊之後帶著6：2的領先進入第9局，推教頭李盈南心目中的「最穩投手」黃健隆登板關門，但他先對首名打者投保送，之後被朱祥麟、蔣少宏、阮明契連揮3支安打，一連丟掉3分，迫使業餘隊在2出局後推謝柏賢登板關門，守住1分領先，也終止3連敗。

相比大學隊剛結束大專聯賽，還維持比賽手感，業餘隊自農曆過年後就沒有大賽，李盈南坦言，業餘隊球員這階段都還在調整期，而經過3場比賽後，慢慢進入狀況，今天在得點圈的機會也比較有發揮。

業餘隊今天前5任投手也有效壓制大學隊攻勢，林子昱先發4局失1分非自責分，鄭智鴻中繼2局失1分，之後范孟晨、王翔鷹、劉劭威都無失分，但第9局黃健隆登板失3分，差點讓勝利溜走，李盈南賽後笑說：「他無論經驗、控球，都是我心中最好的一位，但最有信心的投手反而出問題。」

業餘隊單場揮出12支安打，陽忠辰3打數2安打，含1發2分砲，貢獻3分打點，他提到，因目前還不到比賽期，這幾場比賽就是盡量把自己的狀況調整回來，「今天感覺還可以，教練有說，盡量把球打平、打強就好，跟投手的節奏下去打。」

陽冠威

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