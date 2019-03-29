影／中信二局下連續安打 5比0暫時領先富邦

2019-03-29 19:51 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



中信兄弟本周在洲際主場展開五場比賽，前兩戰面對Lamigo桃猿戰績1勝1敗，短暫休兵1天後，接著三連戰面對富邦悍將，是兩隊本季首度交手。首場比賽雙方皆推出本土投手掛帥，由楊志龍坐鎮對決陳仕朋。

楊志龍去年擠進先發輪值，23場出賽其中14先發、9後援，戰績2勝5敗、防禦率4.50，共投64局送出69張老K，保送僅21次，控球相當不錯。上個球季面對富邦悍將，楊志龍6場登板吞下1敗，雖然沒拿勝投，不過防禦率3.80是所有對戰最低，但要小心林益全與胡金龍，去年交手前者7打數被敲4安含1轟，對決後者則是8打數被敲5安含2轟。

左投的陳仕朋上個球季並沒有發揮克左打優勢，面對右打者被打擊率0.293、左打則高達0.396。交手中信兄弟也是一樣情況，對決左打16打數挨7安、右打則是18打數僅被擊出5支安打。去年交手中信兄弟，陳仕朋2場先發吞1敗，僅投8.1局防禦率6.48偏高，分別被陳子豪、張志豪、王峻杰敲1發全壘打。職棒生涯兩年來，陳仕朋共7場先發吞下3敗，生涯首勝仍未開張。