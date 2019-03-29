日職／開幕戰聚焦王柏融 火腿U21世代接棒

2019-03-29 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



日本職棒今晚六場開幕戰、12支球隊全數出賽，最受台灣球迷矚目的莫過於日本火腿隊的王柏融、讀賣巨人隊的陽岱鋼都將先發出賽，樂天金鷹的宋家豪則在牛棚待命，第一年旅日的王柏融在熱身賽繳出不俗成績，25歲的他在平均24.9歲的火腿隊陣中扛起中心棒次。

旅日第一年的王柏融努力融入隊友，昨天備戰開幕戰前的最後一次練習，他與近藤健介有說有笑，互動良好，監督栗山英樹表示，王柏融與隊友相處融洽，而且從他的身上看到一種責任感，「很想把自己的工作做好，但還是希望他能以愉快的心情面對。」

王柏融不僅與近藤健介年齡相同，也都在2014年U21世界盃分別扛起中華隊與日本隊的第四棒，特別的是，今晚兩隊的先發投手火腿隊上澤直之、歐力士隊山岡泰輔也都是U21日本隊成員，與王柏融同世代的投打好手開始占據日職舞台。

今年火腿隊就是最敢啟用年輕人的球隊，扣除育成選手平均年齡24.9歲，在12支球隊中最年輕，跟第二名的橫濱隊26.4歲相比仍有一段差距，最年長的則是28.4歲的養樂多隊，火腿隊即使戰力年輕化，但依舊有著30歲的中田翔、29歲的大田泰示等中生代能夠帶領球隊。

在日職出頭天，除了融入環境，還是要靠成績說話，身為中職取得旅外資格後旅日的第一人，王柏融能否適應不同職棒環境成為指標，而他也在官辦熱身賽繳出打擊率2成80、一發全壘打、四分打點的成績，證明自己對於日職投手有足夠適應能力，就看開幕戰能否延續手感。