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NBA／林書豪罰進兩分終於開張 暴龍三節86:64

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日職／開幕戰聚焦王柏融 火腿U21世代接棒

2019-03-29 09:13聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

日本職棒今晚六場開幕戰、12支球隊全數出賽，最受台灣球迷矚目的莫過於日本火腿隊的王柏融讀賣巨人隊的陽岱鋼都將先發出賽，樂天金鷹的宋家豪則在牛棚待命，第一年旅日的王柏融在熱身賽繳出不俗成績，25歲的他在平均24.9歲的火腿隊陣中扛起中心棒次。

旅日第一年的王柏融努力融入隊友，昨天備戰開幕戰前的最後一次練習，他與近藤健介有說有笑，互動良好，監督栗山英樹表示，王柏融與隊友相處融洽，而且從他的身上看到一種責任感，「很想把自己的工作做好，但還是希望他能以愉快的心情面對。」

王柏融不僅與近藤健介年齡相同，也都在2014年U21世界盃分別扛起中華隊與日本隊的第四棒，特別的是，今晚兩隊的先發投手火腿隊上澤直之、歐力士隊山岡泰輔也都是U21日本隊成員，與王柏融同世代的投打好手開始占據日職舞台。

今年火腿隊就是最敢啟用年輕人的球隊，扣除育成選手平均年齡24.9歲，在12支球隊中最年輕，跟第二名的橫濱隊26.4歲相比仍有一段差距，最年長的則是28.4歲的養樂多隊，火腿隊即使戰力年輕化，但依舊有著30歲的中田翔、29歲的大田泰示等中生代能夠帶領球隊。

在日職出頭天，除了融入環境，還是要靠成績說話，身為中職取得旅外資格後旅日的第一人，王柏融能否適應不同職棒環境成為指標，而他也在官辦熱身賽繳出打擊率2成80、一發全壘打、四分打點的成績，證明自己對於日職投手有足夠適應能力，就看開幕戰能否延續手感。

王柏融日本火腿讀賣巨人

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