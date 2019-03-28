中職／悍將對獅隊兩戰21K 聯盟近11年開季最慘

2019-03-28 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



美聯社資料照 奧斯丁 分享 facebook 中職今天在台南球場進行統一獅、富邦悍將之戰，獅隊新洋投奧斯丁本季初登板，先發6局失兩分只有1分自責，飆出10次三振，幫助獅隊4：2獲勝，對戰悍將2連勝（跨季3連勝）。

奧斯丁只被揮出4支安打，其中3安在1局上出現、失兩分，以優質內容奪下來台首勝，也是中職史上第11位初登板奪三振10次的投手。

奧斯丁退場後，王鏡銘、邱浩鈞、陳韻文各投1局未失分，王鏡銘、陳韻文各投出一次三振，悍將全場苦吞12K，加上24日首次對戰9K，新球季開打前兩戰被三振多達21次，寫下中職近11年最慘紀錄。

高國輝單場吞下4K、兩戰合計6K，目前連7打數掛零。

猿隊前身熊隊2009年開季前兩戰對戰興農牛、兄弟象隊，也吞下21次三振（10K、11K）。

悍將對獅隊兩戰18局只有8支安打、攻下兩分，今天從4局起就沒有安打，最後連續14名打者出局，全隊正處貧打狀態。

獅隊打完前3局1：2落後，4局下蘇智傑陽春砲追平比數，5局下潘武雄轟出兩分砲，成為致勝一擊，賽後獲選單場MVP。

去年勝投王、悍將洋投伍鐸先發6局，被揮出7支安打，包括兩支全壘打，失4分（3分自責） 吞敗。