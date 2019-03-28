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中職／林智勝開季就是狂 開轟劇情一再上演

2019-03-28 20:38聯合報 記者藍宗標╱即時報導

「大師兄」林智勝近況火熱，再度排進先發名單毫無疑問，破壞力仍值得期待。 記者黃仲...
「大師兄」林智勝近況火熱，再度排進先發名單毫無疑問，破壞力仍值得期待。 記者黃仲裕／攝影
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中職明天兩地開打，中信兄弟隊在台中洲際球場對決富邦悍將隊，進行本季首場金控大戰，「大師兄」林智勝近況火熱，再度排進先發名單毫無疑問，破壞力仍值得期待。

兄弟開季前3戰，對手都是猿隊，林智勝合計12個打數揮出5支安打，打擊率4成17、全壘打兩支、打點5分都是全隊榜首，5安就有3支長打，12個壘打數、全壘打數、打點（和猿隊郭嚴文並列）都在全聯盟領先。

林智勝昨天9局下揮出再見安打，發表單場MVP感言時，強調「加入兄弟四年沒做好，覺得很抱歉」，其實從他的開季表現看來，今年算是維持過去高水準，只能用「超狂」形容。

林智勝2016年從猿隊轉戰兄弟，開幕戰對老東家轟出雙響砲，開季前3戰10個打數揮出5支安打，攻下3分打點，打擊率高達5成。

2017年開季，林智勝再度發飆，前3場比賽又有10支3、3打點的好表現，打擊率仍有3成，第三戰對悍將也轟出雙響砲，這3安都是全壘打。

兄弟去年改造隊型，投、打都讓不少年輕球員出場磨練，林智勝5月31日才獲得首次出賽機會，前3戰合計8個打數掛零，吞下4次三振。

兄弟明天派出楊志龍先發，悍將由陳仕朋應戰，台南球場統一獅、猿隊之戰則是施子謙、李茲對決。

林智勝

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