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日職／適應巨蛋球場 王柏融注意守備

2019-03-28 18:09聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

日職火腿隊明將舉行開幕戰，旅日台將王柏融在札幌巨蛋內進行打擊練習。記者蘇志畬／日...
日職火腿隊明將舉行開幕戰，旅日台將王柏融在札幌巨蛋內進行打擊練習。記者蘇志畬／日本札幌攝影
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旅日台將王柏融今天在日本札幌巨蛋進行最終練習，準備迎接明天對歐力士的開幕戰，今天當地最高溫3度、最低溫負3度，早上天空仍飄著小雪，不過巨蛋內部氣溫宜人，王柏融認為溫度適應上不是問題，巨蛋的外野視線是守備上需要注意的重點。

札幌巨蛋的外野距離與桃園球場相同，不過王柏融認為在巨蛋球場，守備仍需時間適應，他表示：「有練習過好幾次，守備比較重要，因為巨蛋外野後面看過去比較黑，要多接幾顆球去適應。」

由於明天就是開幕戰，火腿隊今天簡單練習，王柏融先在內野進行打擊練習，隨後到外野守備，對於明天要迎接日職生涯第一場比賽，王柏融說：「心情上比較期待吧，畢竟第一場比賽，又是不同的環境，有新鮮感。」

火腿隊今年首戰對手是歐力士，去年在太平洋聯盟排名第5，王柏融表示：「情蒐做得滿詳細的，投手也都看過了。」歐力士排出右投山岡泰輔先發，王柏融在U21世界盃曾經對決，從他手中敲出高飛犧牲打，帶有一分打點。

旅日至今對於台日兩地職棒的差異，王柏融認為最大不同在於「遠征」，日職在賽程移動上距離較遠，加上火腿隊又位於北海道，作客其他球場相對較遠，王柏融說：「跑來跑去移動是比較累的地方。」

王柏融歐力士火腿

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