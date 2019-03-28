MLB／狄葛隆合約定案 萊特、辛德賈德扮推手

2019-03-28 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



國聯塞揚狄葛隆（Jacob deGrom）以五年1億3750萬美元，與大都會達成延長合約，背後的兩大推手，不能忘了為隊友辛德賈德（Noah Syndergaard）和現任球團特助的昔日球星萊特（David Wright）記上一筆功勞。

狄葛隆明天就將扛起開幕戰，與國民薛則（Max Scherzer）來場塞揚對決；大賽當前，他先在今天出席簽約記者會，暢談合約底定的心情。

大都會總經理范維格南（Brodie Van Wagenen）不久前還是狄葛隆的經紀人，現在從勞方變資方，與前客戶的談約過程一直備受關注，球團執行總裁威爾潘（Jeff Wilpon）坦言：「很多人都對范維格南抱有疑慮，我和狄葛隆也因為他的角色轉變笑了很多次，但我們最終還是搞定了。」

談約場景發生在佛州薩拉索塔機場，大都會結束在葡萄柚聯盟的賽程，準備搭機離開，在機場歷經九小時才拍板合約，狄葛隆說：「真的是漫長的一天。」范維格南也回憶當天，「我們大概有六、七個小時沒吃東西，所以我還得跑一趟7-11買食物。」

范維格南感謝萊特在談約過程中推了一把，「他是我們的秘密武器，談約過程中的關鍵轉折就是萊特。」甚至讚許萊特，「正式成為棒球史上最有價值特助」，他並未明說細節，僅透露萊特在合約內容上提出了極具創意的構想，讓這筆合約最終定案。

狄葛隆笑說，合約完成後就與萊特通了電話，卻遭他嘲諷了一頓，「他跟我說，我的合約總額還是比他少。」萊特在2012年與大都會簽下七年1億3800萬美元合約，狄葛隆的合約總額輸了50萬美元。

有趣的是，狄葛隆談約卡關期間，隊友辛德賈德忍不住跳出來向球團嗆聲：「趕快付錢給他」、「不管用什麼代價都值得」，不久後即確定合約。狄葛隆談到此事，也對辛德賈德表達感謝，「我們一起上場奮戰，現在看到他為了我挺身，這感覺很酷，我也很感謝他。」