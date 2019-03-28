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中職／林智勝再見安 大喊一聲爽！

2019-03-28 00:33聯合報 記者藍宗標／綜合報導

林智勝又有好表現，昨晚擊出再見安打，率隊逆轉擊敗猿隊。圖／聯合報系資料照片
林智勝又有好表現，昨晚擊出再見安打，率隊逆轉擊敗猿隊。圖／聯合報系資料照片
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中信兄弟隊開季前三戰，「大師兄」林智勝每場都有驚人演出，昨天在台中洲際球場再戰猿隊，九局下揮出右外野方向再見安打，幫助兄弟七比六逆轉勝，賽後大喊：「爽！」

猿隊打完前八局六比三領先，九局下三名後援投手陳禹勳、洪聖欽、吳丞哲擋不住兄弟砲火，這半局失四分，也失掉江山，林智勝獲選單場MVP。

兄弟開季三場比賽，對手都是猿隊，林智勝廿四日代打轟出兩分砲，前天三安猛打、本季第二轟出爐，昨天未再開砲，前四個打席都掛零，但九局下從吳丞哲的手中揮出致命一擊，也讓兄弟對猿隊搶下兩勝。

他說：「已經到一個年紀，一切從零開始，要好好享受在球場上的日子。」

中職新球季開打第五天，兄弟宣布釋出加拿大籍洋砲艾銳克，他也成為新球季首位遭解約的洋將。

艾銳克開季才打兩場比賽就遭解約，兩戰合計九個打數掛零，吞下三次三振；兄弟總教練伯納表示，艾銳克兩場比賽表現不佳，不是遭解約的主因，而是他太注重個人，未以團隊作戰為主。

許基宏被拉上一軍填補戰力，昨天九局下擊出追平比數的關鍵二壘打。圖／聯合報系資料照...
許基宏被拉上一軍填補戰力，昨天九局下擊出追平比數的關鍵二壘打。圖／聯合報系資料照片
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艾銳克離隊後，許基宏被拉上一軍填補戰力，昨天未排進先發打線，但九局下從洪聖欽的手中揮出關鍵二壘打，攻下兩分打點追平比數，也讓林智勝有機會上場，揮出再見安打，同樣功不可沒。

林智勝表示，加入兄弟四年沒打好，覺得很抱歉，今年很努力，一定要把球隊帶向總冠軍。

加拿大中信

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