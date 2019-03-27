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中職／林智勝再扮英雄 再見安打擊敗猿隊

2019-03-27 22:28聯合報 記者藍宗標╱即時報導

林智勝擊出再見安打，助中信兄弟逆轉勝桃猿。 報系資料照
林智勝擊出再見安打，助中信兄弟逆轉勝桃猿。 報系資料照
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中信兄弟隊「大師兄」林智勝，今天在台中洲際球場對猿隊之戰再扮英雄，9局下兩出局一、二壘有人時，揮出再見安打，幫助兄弟7：6逆轉戰局，獲選單場MVP。

猿隊左投王溢正本季初登板，今天對中信兄弟隊先發7局，失3分只有1分自責，猿隊9局下失4分，讓他本季首勝飛了。

王溢正被揮出6支安打，4局下保送彭政閔，再因猿隊三壘手梁家榮失誤和王勝偉、林書逸安打失兩分，這兩分都非自責分。

他在6局下被詹子賢揮出陽春砲，投93球完成7局任務，投出5次三振，只有1次保送，留下優質先發紀錄。

兄弟先發投手蔡齊哲投4.1局，被揮出8支安打，包括4局上朱育賢陽春砲，失4分全是自責分，吞下本季首敗。

洪宸宇5局上接手，中繼2.2局再失兩分，被安打3、保送2，6局上也被藍寅倫轟出陽春砲，無力阻擋猿隊攻勢，官大元、鄭凱文各投1局未失分，但兄弟無法挽回戰局，吞下對戰2連敗。

猿隊打完前8局6：3領先，「守護神」陳禹勳9局下登板，三振王勝偉後，被陳子豪、林書逸連揮二壘打失一分，再保送周思齊退場；猿隊換上洪聖欽滅火，連續解決兩名打者，但被許基宏揮出二壘打追平比數，接著林智勝面對猿隊這半局第三任投手吳丞哲，揮出右外野方向再見安打，兄弟逆轉勝。

林智勝王勝偉

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