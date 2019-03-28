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日職／熱身墊底火腿大不利 樂天怕老三魔咒

2019-03-28 07:00Hiyan

2019年日本職棒將於明（29日）揭開序幕。去年底FA市場上的兩大物打者丸佳浩、淺村榮斗雙雙轉隊，加上王柏融、梅尼西斯（Joey Meneses）、畢亞努耶瓦（Christian Villanueva）等新洋砲，各個來頭不小，兩聯盟的戰局激烈可期。

對於台灣球迷而言，前Lamigo桃猿隊的「大王」王柏融加盟，當然是最大的聚焦。另外還有陽岱鋼（巨人）、吳念庭（西武）、李杜軒（羅德），陳冠宇（羅德）、郭俊麟（西武）、宋家豪（樂天）、呂彥青（阪神）、廖任磊（西武）以及張奕（歐力士）等，合計10名台灣旅日球員效力，相信今年的日本職棒肯定會在台灣引起更多的關注。

除了台灣選手的個人表現之外，這些選手的所屬球隊戰績也值得注意。日本職棒各隊剛結束熱身賽，將於本週末進入正式的球季例行賽，究竟這幾支球隊熱身賽的表現如何？從過去的歷史來看，熱身賽的好壞與例行賽成績又有相關性呢？

首先是王柏融所屬的日本火腿隊，今年廣被看好是洋聯優勝的熱門球隊之一。不過火腿卻意外地在熱身賽最後一天敗給養樂多之後「逆轉」掉到墊底，是火腿隊自從1995年之後、相隔24年再度於熱身賽敬陪末座。栗山監督表示：「留下很多課題！」儘管今年火腿補進金子弌大、王柏融之後這一投一打之後戰力大增，而且熱身賽歸熱身賽。不過由於日職過去10年熱身賽墊底球隊全數在例行賽掉到B級，其中半數的5隊都是墊底（2010橫濱、2011橫濱、2014養樂多、2016中日、2018阪神），這項數據恐怕還是會讓支持王柏融或是火腿的球迷感到「心驚驚」！

火腿隊製作了4款開幕戰海報，其中一款就是以王柏融為封面。 擷圖自日本火腿官方網站
火腿隊製作了4款開幕戰海報，其中一款就是以王柏融為封面。 擷圖自日本火腿官方網站
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旅日外野手陽岱鋼在熱身賽尾聲長打爆發，得以坐上開幕戰巨人隊先發第五棒的位子。巨人隊過去兩年的熱身賽表現相當極端，從2016年的墊底爬升到2017年的第一名，例行賽也從第四升到第三，不過都無緣優勝。巨人隊最後以10勝6敗居第四，上一次獲得優勝的2014年他們在熱身賽排名第三，勝率也與今年差不多。去年季後進行大補強，丸佳浩、中島宏之、炭谷銀仁朗、岩隈久志等新戰力加盟，是否能幫助巨人軍奪回久違的優勝榮耀呢？

以宋家豪為中繼大將的樂天金鷲，補進了淺村榮斗加強打線，加上積極透過交易補強，來勢洶洶，在熱身賽獲得第三名，展現擺脫去年墊底的氣勢。不過樂天在過去10年兩度熱身賽第三（2010年、2018年），結果都在例行賽跌落墊底。加上2012年、2015年橫濱DeNA也是熱身賽第三→例行賽墊底，因而成為球迷所戲稱「老三的詛咒」。2013年是樂天唯一的一次洋聯優勝以及日本一，當時在熱身賽則是第四名。

樂天的主場開幕戰將於4月2日出戰火腿！ 擷圖自樂天金鷲官方網站
樂天的主場開幕戰將於4月2日出戰火腿！ 擷圖自樂天金鷲官方網站
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有3名台灣選手，居日職最多的西武獅隊，去年熱身賽排名第七，雖然並不起眼，不過到了正式例行賽發揮強打猛攻本色，奪下自從2008年以來、相隔10年的洋聯優勝。2008年當時西武熱身賽排第九、洋聯球隊最差，也不出色。今年西武6勝8敗1和排第十，會不會又是獅子軍的吉兆呢？

廣島、軟銀原本就被視為奪冠熱門，分居熱身賽第一、第二不令人意外，廣島甚至繼1996年以來、相隔23年再度稱霸熱身賽。雖然熱身賽成績僅供參考，不過近10年的日本總冠軍優勝隊之中有4隊出自熱身賽前兩名，分別是2014-2015的軟銀（熱身賽第一），以及2011年、2017年軟銀（熱身賽第二）。對軟銀來說，似乎只要進入前兩名就有好事要發生。

王柏融陽岱鋼

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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