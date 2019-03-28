日職／熱身墊底火腿大不利 樂天怕老三魔咒

2019年日本職棒將於明（29日）揭開序幕。去年底FA市場上的兩大物打者丸佳浩、淺村榮斗雙雙轉隊，加上王柏融、梅尼西斯（Joey Meneses）、畢亞努耶瓦（Christian Villanueva）等新洋砲，各個來頭不小，兩聯盟的戰局激烈可期。

對於台灣球迷而言，前Lamigo桃猿隊的「大王」王柏融加盟，當然是最大的聚焦。另外還有陽岱鋼（巨人）、吳念庭（西武）、李杜軒（羅德），陳冠宇（羅德）、郭俊麟（西武）、宋家豪（樂天）、呂彥青（阪神）、廖任磊（西武）以及張奕（歐力士）等，合計10名台灣旅日球員效力，相信今年的日本職棒肯定會在台灣引起更多的關注。

除了台灣選手的個人表現之外，這些選手的所屬球隊戰績也值得注意。日本職棒各隊剛結束熱身賽，將於本週末進入正式的球季例行賽，究竟這幾支球隊熱身賽的表現如何？從過去的歷史來看，熱身賽的好壞與例行賽成績又有相關性呢？

首先是王柏融所屬的日本火腿隊，今年廣被看好是洋聯優勝的熱門球隊之一。不過火腿卻意外地在熱身賽最後一天敗給養樂多之後「逆轉」掉到墊底，是火腿隊自從1995年之後、相隔24年再度於熱身賽敬陪末座。栗山監督表示：「留下很多課題！」儘管今年火腿補進金子弌大、王柏融之後這一投一打之後戰力大增，而且熱身賽歸熱身賽。不過由於日職過去10年熱身賽墊底球隊全數在例行賽掉到B級，其中半數的5隊都是墊底（2010橫濱、2011橫濱、2014養樂多、2016中日、2018阪神），這項數據恐怕還是會讓支持王柏融或是火腿的球迷感到「心驚驚」！

火腿隊製作了4款開幕戰海報，其中一款就是以王柏融為封面。 擷圖自日本火腿官方網站 分享 facebook

旅日外野手陽岱鋼在熱身賽尾聲長打爆發，得以坐上開幕戰巨人隊先發第五棒的位子。巨人隊過去兩年的熱身賽表現相當極端，從2016年的墊底爬升到2017年的第一名，例行賽也從第四升到第三，不過都無緣優勝。巨人隊最後以10勝6敗居第四，上一次獲得優勝的2014年他們在熱身賽排名第三，勝率也與今年差不多。去年季後進行大補強，丸佳浩、中島宏之、炭谷銀仁朗、岩隈久志等新戰力加盟，是否能幫助巨人軍奪回久違的優勝榮耀呢？

以宋家豪為中繼大將的樂天金鷲，補進了淺村榮斗加強打線，加上積極透過交易補強，來勢洶洶，在熱身賽獲得第三名，展現擺脫去年墊底的氣勢。不過樂天在過去10年兩度熱身賽第三（2010年、2018年），結果都在例行賽跌落墊底。加上2012年、2015年橫濱DeNA也是熱身賽第三→例行賽墊底，因而成為球迷所戲稱「老三的詛咒」。2013年是樂天唯一的一次洋聯優勝以及日本一，當時在熱身賽則是第四名。

樂天的主場開幕戰將於4月2日出戰火腿！ 擷圖自樂天金鷲官方網站 分享 facebook

有3名台灣選手，居日職最多的西武獅隊，去年熱身賽排名第七，雖然並不起眼，不過到了正式例行賽發揮強打猛攻本色，奪下自從2008年以來、相隔10年的洋聯優勝。2008年當時西武熱身賽排第九、洋聯球隊最差，也不出色。今年西武6勝8敗1和排第十，會不會又是獅子軍的吉兆呢？

廣島、軟銀原本就被視為奪冠熱門，分居熱身賽第一、第二不令人意外，廣島甚至繼1996年以來、相隔23年再度稱霸熱身賽。雖然熱身賽成績僅供參考，不過近10年的日本總冠軍優勝隊之中有4隊出自熱身賽前兩名，分別是2014-2015的軟銀（熱身賽第一），以及2011年、2017年軟銀（熱身賽第二）。對軟銀來說，似乎只要進入前兩名就有好事要發生。