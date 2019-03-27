棒球／大學隊兩轟 業餘明星對抗賽收三連勝

2019-03-27 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



鄭浩均登板後援收獲勝投。記者／吳敏欣攝影 分享 facebook 業餘明星對抗賽第三戰，火力凶猛的大學隊全場揮出13支安打，包含兩發全壘打，儘管一度落後，但在8局上灌進4分逆轉，終場以10：4再退社會隊，在預計進行七場的系列賽先拿三連勝。

大學隊開賽從二壘手的守備失誤展開攻勢，兩人出局情況下，上一場開轟的朱祥麟敲出適時安打，一棒打下兩分，今天先發的他兩打數皆敲安。

開南大學雙俠今天同場發揮，除了朱祥麟外，第一戰率先敲出全壘打的張祐銘，此役二局上再度敲出陽春彈，讓社會隊先發投手楊翔皓三局投球共失三分。今年大四的張祐銘賽後表示，這兩轟其實是他大學生涯首度開砲，自認砲管和其他球員相比不出色，能在近期修正揮棒軌跡後接連開轟，主要是注重甜蜜點，把力量釋放出去。

大學隊先發投手是文化大學的曾柏融，他同樣投完三局，唯一失分發生在二局下，讓首棒打者蔡智榆敲出二壘安打，隨後藉高飛犧牲打跑回一分。

社會隊四局下攻得兩分，大學隊第二任投手林奕丞雖然一登板先抓兩個出局數，但之後被敲安打，又出現保送和暴投，王薪權趁亂補上一支追平比數的長打，清空壘上跑者。

前兩戰從未有過領先的社會隊今天在六局下看到勝利的曙光，趁著林奕丞失穩和野手守備失誤討到領先分，逼得大學隊提早派上鄭浩均，處理一人出局、滿壘的危機，他連抓兩個出局成功化解；此役鄭浩均共投1.2局，被敲一支安打無失分，有一次三振，最快飆出149公里。

只用16球的鄭浩均最後幸運撿到勝投，八局上大學隊先是李凱威敲出追平安打，兩人出局後黃柏豪狙擊亞運國手王政浩，補上右外野的大號全壘打，這支三分砲也成了致勝打點。

大學隊九局上再攻三分，牢牢鎖住勝局，總教練陳進財表示，雖然今天一度落後，但比賽中提醒球員集中精神、全力以赴，也會趁對方換投時，指點打者攻擊這名投手的哪些球路，「現在大學生的力量很大，失投球就會被打出去，看到阿牛（王政浩）熱身時就跟球員說，他今天狀況不好，沒過往水準，加上球速140公里出頭，一不小心就會出去，結果真的出去了。」