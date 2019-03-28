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中職／艾銳克離隊不是壞事 兄弟真需要找洋砲？

2019-03-28 07:00Ramos

中信兄弟今年找來洋砲艾銳克(Eric Wood)助陣，沒想到只打2場就買單，球團給的理由是艾銳克「太重視個人利益」，開季不到1週就遭解約，引發外界熱烈討論。

事實上，艾銳克離隊，對於團隊戰力並不會有太大影響，反而有助於整體佈局，怎麼說呢？

首先，艾銳克並非傳統大砲型洋將，更像是前兄弟象耐克這類中長距離安打型打者。去年兄弟團隊打擊率0.278、長打率0.406都排名全聯盟墊底，91轟僅微幅領先富邦悍將的86轟，艾銳克的加盟，可能無法大幅提升團隊長打率和全壘打產量。

中信兄弟洋將艾銳克在小聯盟時單季最多16轟，生涯平均打擊率也只有.254，並不是...
中信兄弟洋將艾銳克在小聯盟時單季最多16轟，生涯平均打擊率也只有.254，並不是大砲型的強打。 圖／中信兄弟提供
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再來，艾銳克小聯盟生涯大部分時間守三壘，但來到台灣卻主守一壘，要知道，中信兄弟一壘防區可說「人滿為患」，彭政閔林智勝、許基宏、蘇緯達都可以守一壘，艾銳克若守一壘，彭政閔只能打DH，林智勝淪為「王牌代打」，許基宏、蘇緯達開季只能在二軍待命，形成明顯的排擠效應。

如今，艾銳克離隊，許基宏馬上升上一軍，林智勝和彭政閔可以同時先發，1人守一壘、另1人打DH，打擊火力和板凳深度不會差太多。

別忘了，去年盜壘王王威晨已是球隊看板球星，今年球季他主要守備位置是三壘，換句話說，如果艾銳克久留，要守三壘的機會不大，兄弟外野好手眾多，艾銳克要支援外野的機會同樣不多，如此一來，艾銳克主要位置只剩一壘，頂多打DH。

中信兄弟本土打線好手眾多，找來艾銳克反而有排擠效應。 聯合報系資料照片
中信兄弟本土打線好手眾多，找來艾銳克反而有排擠效應。 聯合報系資料照片
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前面已說過了，兄弟最不缺就是一壘手和DH，而且，周思齊在外野都快沒位置了，如果艾銳克在，周思齊還要跟彭政閔競爭DH，怎麼看，艾銳克在這支球隊的角色都相當尷尬。

當然，兄弟不是不能找洋砲，但必須符合球隊最大效益，例如找一名具有程打能力且守備能力不差的三壘洋砲，然後讓王威晨回到二壘防區，一壘和DH以彭政閔、林智勝、周思齊為主，外野擺上「雙子星」陳子豪和詹子賢，加上張志豪，另有林書逸，會是比較理想的戰力佈局。

中信兄弟若一定要用洋砲，應該找三壘手為佳，讓王威晨（左）回到熟悉的二壘。 聯合報...
中信兄弟若一定要用洋砲，應該找三壘手為佳，讓王威晨（左）回到熟悉的二壘。 聯合報系資料照片
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艾銳克雖是2017年經典賽加拿大國手，小聯盟資歷最高也曾到3A，但他在小聯盟攻守成績不算理想，也沒上過大聯盟，今年春訓熱身賽到開季表現平平，昨天他遭到解約，和米迪亞暴龍艾力士、三商虎喬比並列中職史上最短命洋砲，不管原因為何，至少對中信兄弟來說並非壞事。

根據媒體報導，艾銳克連同洋投肯恩遭解約，中信兄弟預計再找一投一野洋將，顯然沒放棄再找洋砲；潛在的隱憂是，兄弟先發輪值本土投手不算堅強，至少需3土投，以楊志龍、黃恩賜、蔡齊哲和陳琥掛帥，若他們表現不稱職，兄弟必須很快捨棄洋砲政策，回到三洋投局面，該不該用洋砲，相信今年一整季都會被拿出來討論。

最重要的是，中信兄弟真的有必要找洋砲嗎？如果先發輪值壓不住陣腳，牛棚恐怕完全燃燒，引發的負面連鎖效應恐怕會持續蔓延。

中信兄弟彭政閔林智勝王威晨周思齊

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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