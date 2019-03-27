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中職／開季才打兩場 兄弟請艾銳克走路

2019-03-27 15:50聯合報 記者藍宗標╱即時報導

艾銳克。 擷圖自兄弟象官方粉絲團
艾銳克。 擷圖自兄弟象官方粉絲團
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中職新球季開打第5天，中信兄弟隊宣布和26歲加拿大籍洋砲艾銳克解除賓主關係，他也成為新球季首位遭解約的洋將。

艾銳克今年以野手身分加盟兄弟，一度成為話題，不料開季才打兩場比賽就走人，兩戰合計9個打數掛零，吞下3次三振，毫無打擊表現。

艾銳克離隊後，許基宏被拉上一軍填補戰力，今天暫時不會排進先發打線；兄弟總教練伯納表示，艾銳克兩場比賽表現不佳，不是遭解約的主因，而是他太注重個人，未以團隊作戰為主。

另外，兄弟洋投肯恩因為肘傷，一直無法投球，待在二軍調整，恐怕也會飯碗不保，球團高層尋找一投一野，已有合適人選，最快下周來台。

許基宏中職

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