親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
許淑淨涉禁藥
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

戰火再起？賴清德新書爆蔡英文曾承諾會處理扁特赦

運動筆記除了熊本熊之外，你應該參加熊本馬拉松的原因歡樂臺大校園馬拉松🐳5000m自我測驗
健行筆記苗栗･薑麻園･關刀山日走、瞭望台夜拍【裝備談】什麼時候需要攻頂包？來聊聊攻頂包的用途！
NBA今日十大好球 (3月27日)賽事精華- 巫師 vs. 湖人 (3月27日)

女棒／芙彤盃國際賽5月底開打 突破性別框架

2019-03-27 14:54中央社 台北27日電

劉柏君出席女棒賽記者會。
劉柏君出席女棒賽記者會。
分享
2019芙彤盃國際女子棒球邀請賽於5月23日起，邀請來自日本、香港、馬來西亞等隊伍，在台北市進行比賽，象徵台灣女子棒球發展邁向全新里程碑，女棒的發展也代表突破性別框架。

由芙彤園、台灣女子棒球運動推廣協會共同發起籌辦的「2019芙彤盃國際女子棒球邀請賽」，是第一次結合女力及公益的賽事，賽事活動結餘將投入公益及支持女棒協會繼續在國內推動女子棒球，並藉由企業與大眾的支持，讓賽事每年延續舉辦。

長年致力推廣女子棒球、日前於紐約聯合國總部獲頒國際奧會女性與體育獎，為台灣首位獲獎人的國際棒球裁判劉柏君今天在記者會表示，除了能讓棒球更普及推廣，女棒的發展也代表突破性別框架，期許女性都能追尋自己所愛而不因性別自我設限。

長期贊助台灣女子棒球運動的芙彤園創辦人暨執行長詹茹惠透露，因緣際會認識劉柏君後，才得知台灣其實有許多優秀的女性棒球選手因為熱愛這項運動，利用工作之餘認真練球，還在世界盃比賽中得到亞軍佳績。

詹茹惠說：「女子棒球在國內得到的關注度和資源，遠不及其他名次在我們之後的國家，除了希望讓我們的國球不再有性別藩籬，更希望芙彤園這次的拋磚引玉，能夠吸引國內企業與民眾，對台灣女棒發展投注更多關心。」

本屆賽事與以往最大的不同點，在於2支台灣聯隊組成，報名球員依參與台灣女子棒球運動累計年資達10年、5年作為優先錄取的標準，藉以鼓勵回饋長年堅持在女棒領域的球員們。

除球員外，2隊台灣隊也分別由長年參與女子棒球的王曉玲、蘇詩媚、鐘勝宏、汪世忠4位教練領軍，平時分屬各隊競爭的球員教練們，經過重新組隊混合後，為比賽帶來更多新鮮與刺激感。

芙彤盃國際女子棒球邀請賽將自5月23日在台北市觀山棒球場進行預賽，5月24日於台北新生棒球場正式開幕，5月25日進行決賽及閉幕活動。

國際女棒賽台灣開打 劉柏君：提高國際能見度

台灣首位棒球女主審劉柏君，日前獲頒聯合國「2019年國際婦女與運動獎座」，今天他出席女棒記者會說，希望國際不要把台灣2300萬人排除在外，且透過女棒發展，台灣能被國際看見。

國際奧會與聯合國婦女權能署（UN Women）合作，日前在聯合國婦女地位委員會（Commission on theStatus of Women）第63次會議中舉行「2019年國際婦女與運動獎座」頒獎典禮，劉柏君成為台灣首名獲獎者，為她在女性運動的貢獻發展上更添肯定。

劉柏君為台灣首位棒球女主審，曾獲頒十大傑出女青年、2018年富比士雜誌的國際體壇最具影響力女性之一。劉柏君今天出席芙彤盃國際女子棒球記者會提到，當時接受訪問時對國外媒體說：「我不是一個人上台，而是全台灣2300萬人跟我一起上到聯合國領獎台。」

劉柏君說明：「台灣在國際事務上非常辛苦，我說請不要把我們2300萬人排除在這個國際之外，我們能對國際有所貢獻，我相信國際是有看見的，才會給我們台灣這座獎項，既然這個方向是正確的，也懇請各界繼續幫忙我們。」

劉柏君表示，這次能在聯合國拿到這個獎項，明顯能了解國際重視女性運動發展，「也希望台灣可以發展女性棒球，讓女孩更自信、更有力量，整個棒球蓬勃發展，不管對哪個性別都是好的」。

不過劉柏君指出，目前女棒拿到的資源非常少，台灣女子棒球運動推廣協會都是由志工來支撐。去年台灣女棒世界排名第3，劉柏君說：「不論成績，女生打棒球本身就很有意義，棒球是台灣的國球，不應該排除一半的人口。」

目前女棒協會不定期至國小舉辦棒球體驗活動，讓女孩願意突破性別框架，劉柏君說：「這對孩子發展是很好的，會相信自己可以做到任何事情，不會因為性別而被限制。」

芙彤盃國際女子棒球邀請賽有2支台灣聯隊，以及日本、香港、馬來西亞等隊，將自5月23日在台北市觀山棒球場進行預賽，5月24日於台北新生棒球場正式開幕，5月25日進行決賽及閉幕活動。

棒球棒協

相關新聞

中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度

2019-03-27 07:00

日職／日本萌系女歌手也迷大王：今年是融融年

2019-03-27 10:20

中職／頂新加溫選秀 大學球隊恐斷層

2019-03-26 23:52

日職／黃金潛水艇再現 駛進軟銀開季先發輪值

2019-03-26 07:00

中職／悍將主場開幕戰 邀國際名廚江振誠開球

2019-03-27 13:08

中職／搶球隊先發 大師兄開季連轟

2019-03-26 23:49

影／中職延長賽戰到午夜 猿林泓育開轟狙擊中信

2019-03-26 23:37

中職／林智勝連兩戰開砲 不敵林泓育12局致勝轟

2019-03-26 23:33

棒球／業餘明星對抗賽先發吞敗 陳韋霖連2年拚選秀

2019-03-26 19:03

棒球／朱祥麟兩分砲壓軸 大學明星隊再勝社會人

2019-03-26 17:56

日職／中居正廣預測新球季 點名王柏融帶來刺激

2019-03-26 17:18

棒球／去年選秀意外落馬 李承風先享受大學

2019-03-26 16:59

中職／味全教頭可望下周公布 葉君璋就是龍頭？

2019-03-26 16:11

中職／超卡哇伊 卡娜赫拉與獅隊聯名商品可愛登場

2019-03-26 15:48

棒球／鄭浩均想催166公里 被虧「頂新狀元」

2019-03-26 15:17

棒球／遞補王維中打亞運 蔡偉凡大豐收

2019-03-26 14:37

棒球／羨慕林祖傑 合庫楊振裕卻不想再選秀

2019-03-26 14:04

日職／開季預測 張本勳點名王柏融值得注意

2019-03-26 11:32

棒球／業餘明星對抗賽 吳昇峰、江國豪對尬

2019-03-26 00:53

中職／味全「龍頭」 瞄準葉君璋、黃煚隆

2019-03-26 00:50

日職／原辰德點名陽岱鋼 開幕戰先發打5棒

2019-03-25 20:15

棒球／要趕港口盃 中華隊可能打不完NCAA對抗賽

2019-03-25 19:56

中職／蔣智賢遭球吻 打完開季首戰下二軍

2019-03-25 19:22

中職／兄弟台中主場首戰 盧秀燕擔任開球嘉賓

2019-03-25 19:07

中職／味全教頭呼之欲出？魏應充：快了

2019-03-25 18:03

棒球／大學明星勝社會人 江國豪先發三局試身手

2019-03-25 17:44

中職／獅隊周末台南戰猿 曾智偵、曹竣崵回娘家

2019-03-25 16:13

日職／巴倫汀愈老愈猛 還想12強賽為荷蘭建功

2019-03-25 07:00

季前分析／獅隊年輕投打扛重責 力拼隊史第10冠

2019-03-21 07:00

季前分析／沒大王打線依舊猛 桃猿三連霸非難事

2019-03-20 07:00

日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感

2019-03-19 07:00

中職／新味全龍兵符 4名資深龍將誰來接掌？

2019-03-18 07:00

季前分析／悍將陣容超豪華 仍難掩多重隱憂

2019-03-18 07:00

日職／阿部慎之助重回老本行 5個捕手救巨人？

2019-03-18 07:00

日職／冬盟畢業強打輩出 養樂多令各隊稱羨

2019-03-14 07:00

中職／周思齊爭取機會有智慧 值得年輕球員學習

2019-03-13 07:00

日職／只有一個能打 阪神重陷熱身賽連敗惡夢

2019-03-12 07:00

日職／洋砲表現難預測 簽巨約審慎為妙

2019-03-11 07:00

中職／缺訓練基地、轉播權利金狂降 發展遇困境

2019-03-08 07:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪續低迷僅2分 暴龍112：103公牛

2019-03-27 09:44

NBA／諾基奇嚴重骨折 里拉德：讓我想到喬治

2019-03-26 15:57

NBA／飆59分太陽輸33分 布克寫下難堪紀錄

2019-03-26 16:30

邁阿密網賽／非爆冷專家 官方認證謝淑薇是高手

2019-03-26 16:10

舉重／失眠服安眠藥出事 奧運金牌許淑淨涉禁藥

2019-03-27 10:11

林書豪持續低迷 諾斯深海救援不放棄！

2019-03-27 10:11

中職／味全教頭可望下周公布 葉君璋就是龍頭？

2019-03-26 16:11

NBA／林書豪仍陷低潮 連4戰得分個位數

2019-03-27 09:56

舉重／許淑淨涉禁藥繳獎牌 教練、奧會暫無回應

2019-03-27 11:06

棒球／鄭浩均想催166公里 被虧「頂新狀元」

2019-03-26 15:17

NBA／韋德飆分無力回天 魔術滅火登東區老八

2019-03-27 11:13

MLB／球員平均年薪連掉兩年 兩大咖還沒有工作

2019-03-26 18:01

中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度

2019-03-27 07:00

NBA／戈貝爾274次灌籃 創聯盟單季最多紀錄

2019-03-26 18:23

NBA／左腿骨折動刀 諾基奇復出沒有時程表

2019-03-27 08:58

NBA／刻意讓布克破60分？ 太陽作法再惹爭議

2019-03-27 10:54

舉重／誤服禁藥查證不確實 許淑淨發聲明致歉

2019-03-27 12:45

邁阿密網賽／敗給前練球夥伴 謝淑薇8強止步

2019-03-27 04:42

NBA／楊恩一紀錄超越柯瑞與喬丹 新人王呼聲起

2019-03-27 13:35

NBA／執教湖人聯手詹姆斯？ 基德：不會拒絕

2019-03-26 16:59

邁阿密網賽／決勝盤4局領先失守 謝淑薇無緣4強

2019-03-27 08:08

中職／頂新加溫選秀 大學球隊恐斷層

2019-03-26 23:52

MLB／球員間公認的過譽 哈波獲六成選票

2019-03-27 08:24

中職／林智勝連兩戰開砲 不敵林泓育12局致勝轟

2019-03-26 23:33

舉重／未來一年再有禁藥 郭婞淳恐無緣東奧

2019-03-27 10:27

NBA／華克38分準大三元 黃蜂退馬刺奪4連勝

2019-03-27 12:28

MLB／放掉兩大投手 馬林魚力拚重建

2019-03-26 23:56

日職／日本萌系女歌手也迷大王：今年是融融年

2019-03-27 10:20

MLB／普荷斯沒後悔加入天使 想和鱒魚一起奪冠

2019-03-26 15:56

舉重／許淑淨涉用藥 奧運雙金暫時沒事

2019-03-27 10:21

NBA／破史托雅克維奇紀錄 希爾德歸功前輩指點

2019-03-27 11:10

NCAA／弟承兄志 瓊斯拚杜克奪冠圓夢

2019-03-26 16:17

影／中職延長賽戰到午夜 猿林泓育開轟狙擊中信

2019-03-26 23:37

NBA／布萊德索第三節爆發 公鹿本季橫掃火箭

2019-03-27 13:20

NBA／熱火退休波許背號 韋德：實至名歸

2019-03-27 12:58

舉重／心情沒影響是騙人的 郭婞淳盡人事聽天命

2019-03-27 11:33

WSBL／台電跨季35連敗 教頭林紀妏想過下場打

2019-03-26 20:38

NBA／諾基奇賽季報銷 眾球星集氣祈福

2019-03-27 00:05

中職／搶球隊先發 大師兄開季連轟

2019-03-26 23:49

日職／中居正廣預測新球季 點名王柏融帶來刺激

2019-03-26 17:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top