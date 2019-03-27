女棒／芙彤盃國際賽5月底開打 突破性別框架

2019-03-27 14:54 中央社 台北27日電



劉柏君出席女棒賽記者會。 分享 facebook 2019芙彤盃國際女子棒球邀請賽於5月23日起，邀請來自日本、香港、馬來西亞等隊伍，在台北市進行比賽，象徵台灣女子棒球發展邁向全新里程碑，女棒的發展也代表突破性別框架。

由芙彤園、台灣女子棒球運動推廣協會共同發起籌辦的「2019芙彤盃國際女子棒球邀請賽」，是第一次結合女力及公益的賽事，賽事活動結餘將投入公益及支持女棒協會繼續在國內推動女子棒球，並藉由企業與大眾的支持，讓賽事每年延續舉辦。

長年致力推廣女子棒球、日前於紐約聯合國總部獲頒國際奧會女性與體育獎，為台灣首位獲獎人的國際棒球裁判劉柏君今天在記者會表示，除了能讓棒球更普及推廣，女棒的發展也代表突破性別框架，期許女性都能追尋自己所愛而不因性別自我設限。

長期贊助台灣女子棒球運動的芙彤園創辦人暨執行長詹茹惠透露，因緣際會認識劉柏君後，才得知台灣其實有許多優秀的女性棒球選手因為熱愛這項運動，利用工作之餘認真練球，還在世界盃比賽中得到亞軍佳績。

詹茹惠說：「女子棒球在國內得到的關注度和資源，遠不及其他名次在我們之後的國家，除了希望讓我們的國球不再有性別藩籬，更希望芙彤園這次的拋磚引玉，能夠吸引國內企業與民眾，對台灣女棒發展投注更多關心。」

本屆賽事與以往最大的不同點，在於2支台灣聯隊組成，報名球員依參與台灣女子棒球運動累計年資達10年、5年作為優先錄取的標準，藉以鼓勵回饋長年堅持在女棒領域的球員們。

除球員外，2隊台灣隊也分別由長年參與女子棒球的王曉玲、蘇詩媚、鐘勝宏、汪世忠4位教練領軍，平時分屬各隊競爭的球員教練們，經過重新組隊混合後，為比賽帶來更多新鮮與刺激感。

芙彤盃國際女子棒球邀請賽將自5月23日在台北市觀山棒球場進行預賽，5月24日於台北新生棒球場正式開幕，5月25日進行決賽及閉幕活動。

國際女棒賽台灣開打 劉柏君：提高國際能見度

台灣首位棒球女主審劉柏君，日前獲頒聯合國「2019年國際婦女與運動獎座」，今天他出席女棒記者會說，希望國際不要把台灣2300萬人排除在外，且透過女棒發展，台灣能被國際看見。

國際奧會與聯合國婦女權能署（UN Women）合作，日前在聯合國婦女地位委員會（Commission on theStatus of Women）第63次會議中舉行「2019年國際婦女與運動獎座」頒獎典禮，劉柏君成為台灣首名獲獎者，為她在女性運動的貢獻發展上更添肯定。

劉柏君為台灣首位棒球女主審，曾獲頒十大傑出女青年、2018年富比士雜誌的國際體壇最具影響力女性之一。劉柏君今天出席芙彤盃國際女子棒球記者會提到，當時接受訪問時對國外媒體說：「我不是一個人上台，而是全台灣2300萬人跟我一起上到聯合國領獎台。」

劉柏君說明：「台灣在國際事務上非常辛苦，我說請不要把我們2300萬人排除在這個國際之外，我們能對國際有所貢獻，我相信國際是有看見的，才會給我們台灣這座獎項，既然這個方向是正確的，也懇請各界繼續幫忙我們。」

劉柏君表示，這次能在聯合國拿到這個獎項，明顯能了解國際重視女性運動發展，「也希望台灣可以發展女性棒球，讓女孩更自信、更有力量，整個棒球蓬勃發展，不管對哪個性別都是好的」。

不過劉柏君指出，目前女棒拿到的資源非常少，台灣女子棒球運動推廣協會都是由志工來支撐。去年台灣女棒世界排名第3，劉柏君說：「不論成績，女生打棒球本身就很有意義，棒球是台灣的國球，不應該排除一半的人口。」

目前女棒協會不定期至國小舉辦棒球體驗活動，讓女孩願意突破性別框架，劉柏君說：「這對孩子發展是很好的，會相信自己可以做到任何事情，不會因為性別而被限制。」

芙彤盃國際女子棒球邀請賽有2支台灣聯隊，以及日本、香港、馬來西亞等隊，將自5月23日在台北市觀山棒球場進行預賽，5月24日於台北新生棒球場正式開幕，5月25日進行決賽及閉幕活動。