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中職／悍將主場開幕戰 邀國際名廚江振誠開球

2019-03-27 13:08聯合新聞網 綜合報導

悍將主場開幕戰派對首日，將邀請國際名廚江振誠蒞臨開球。 圖／富邦悍將提供
悍將主場開幕戰派對首日，將邀請國際名廚江振誠蒞臨開球。 圖／富邦悍將提供
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富邦悍將2019年主場開幕戰於4/5(五)登場，相隔五個月後與家人相約一起回到悍將城堡，搶先體驗新莊球場硬體升級的全新感受，共享一場最初的Welcome Party。派對首日將邀請國際名廚江振誠蒞臨，身為台北人的他將親身力挺大台北職棒球隊，以頂級精湛的烹飪手法為悍將準備「法式松露野蕈燉獅子頭」特製料理，幫助悍將在「廚師」的助威下，首戰「出師」告捷，全力以赴拚戰中職30年球季。

國際名廚江振誠出生於台灣、廚藝生涯在法國茁壯， 13歲即接觸廚藝，不斷自修、在廚藝上鑽研，2010年在新加坡的白色百年小洋樓裡以獨創的《八角哲學》開始了屬於他自己的Restaurant ANDRÉ，憑藉著精湛廚藝和每天不同的變化，為料理注入人文精神和藝術內涵，被譽為料理哲學家 。曾被《Elite Traveler》選為全球「未來10年15個最具影響力的廚師」、2018年亞洲五十最佳餐廳終身成就獎；成為史上橫跨米其林、世界50大及全球百大名廚榜的唯一華人。

在看似達到令人稱羨的人生高峰時，江振誠卻毅然宣布將餐廳停業，讓一切歸零重來，而擁有將完美作品歸零的勇氣，來自於對自己有更高的期待。從不去設想Plan B的江振誠，在面對每一項挑戰時，總是全力以赴勇往直前。在完成目標後也對成功絕不戀棧，因為就算緊緊抓住完美不放，最多也只能算是原地踏步。

每年球季的開始都是一次歸零的旅程，富邦悍將今年以All Grit作為年度口號，並將口號落實至面對挑戰時全力以赴的決心與恆心。4/5(五) 主場開幕戰除了邀請國際名廚江振誠登板開球與特製獅子頭料理助威外，更期許能夠學習職人全力以赴的精神，同時也期待家人們能夠一起進場回家同樂，與應援團長Anu、副團長Travis和Fubon Angels共同為悍將加油。

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