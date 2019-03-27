12強賽／4月12日揭曉賽程 選訓委員會尚未定案

2019-03-27 15:02 中央社 台北27日電



12強賽4/12日揭曉賽程，選訓委員會尚未定案。 報系資料照 分享 facebook 世界12強棒球賽將於11月舉行，預計近期中華職棒會成立選訓委員會，啟動相關程序，棒協秘書長林宗成表示，目前仍在等待中職通知，不過4月12日會與世界棒壘球總會揭曉賽程。

中華職棒1月底與中華棒球協會簽訂協議，未來一級賽事（如世界棒球經典賽、世界棒球12強、奧運會以及該賽事資格賽等由職業選手為主體的相關國際比賽），包括主辦比賽、參賽與選訓等，都由中職主導、棒協協助，不過這次12強仍由棒協主辦。

中職會長吳志揚曾於上個月表示，預計3、4月成立選訓委員會，選訓委員以中職為主，會加入幾名棒協人力；體育署則扮演督導的角色，選訓委員會成立後推選總教練和教練團，再由教練團選出代表隊名單。

林宗成今天表示，「我們就是專心籌辦賽事，中華隊任務交給中職，選訓委員會也是中職要去組，再經由體育署同意，現在所有單項協會選國家隊時，都必須要有選訓委員會」。

林宗成指出，這次選訓委員會裡面也會有棒協派的專業人員，他說：「彼此間有需要支援會提出來，再來配合，我們有很多資料、資訊、經驗，如果中職需要，我們很樂意提供。」

但林宗成表示，中職的選訓委員會要怎麼組，目前還沒有定案，仍在等待中。由棒協負責的主辦賽事部分，林宗成指出，4月12日世界棒壘球總會會長將赴台中，與棒協理事長辜仲諒、台中市長盧秀燕，共同揭開12強賽程。

林宗成說：「我們負責的部分從那天就會啟動，不過事實上我們已經開始在作業，因為我們辦國際賽很多經驗，該做什麼事都知道。」