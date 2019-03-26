影／中職延長賽戰到午夜 桃猿林泓育陽春轟擊敗中信

2019-03-26 23:37 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



中華職棒30年中信兄弟首戰作客桃園棒球場，靠著投手群聯手壓制「暴力猿」打線，收下本季首場勝利；帶著這股氣勢回家迎戰Lamigo，象隊主場開幕戰，地點選在台中洲際棒球場，派出洋投萊福力先發，至於Lamigo桃猿則由史博威掛帥主投。

萊福力去年加盟中信兄弟，全年戰績7勝8敗，防禦率4.05；面對猿隊戰績2勝2敗，對戰防禦率為4.07。值得注意的是，去年萊福力在主場面對猿隊表現相當優異，主場的對戰防禦率僅有2.33。

今年兄弟主場開幕戰再度由萊福力接下重任，必須當心猿隊幾名主力砲手，包含郭嚴文、朱育賢、藍寅倫、林承飛、陳俊秀，面對他的對戰打擊率都超過3成，其中陳俊秀更曾從他手中轟出全壘打。

開幕週猿隊兩場比賽都派出洋投先發，此役將由第三位洋投史博威掛帥主投，他在2017年加盟中華職棒，展現一夫當關的氣勢，去年球季返回美國職棒，但開季前遭德州遊騎兵釋出，後來回鍋猿隊，不過表現不如前一年。

今年球季史博威在熱身賽面對中信兄弟曾先發一場，當時投4局被敲3支安打，還投出3次保送，失3分（2分自責分），就看史博威能否及時調整手感，找回過去的壓制力。