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中職／林智勝連兩戰開砲 不敵林泓育12局致勝轟

2019-03-26 23:33聯合報 記者藍宗標╱即時報導

桃猿第四棒林泓育第12局上半擊出左外野方向陽春全壘打。記者黃仲裕／攝影
桃猿第四棒林泓育第12局上半擊出左外野方向陽春全壘打。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟隊今天在台中洲際球場對決猿隊，進行新球季主場首戰，「大師兄」林智勝6局下砲轟猿隊洋投史博威，本季第二支全壘打出爐，也是對猿隊連兩戰開轟，單場3安、2打點；但猿隊在延長12局上靠「小胖」林泓育陽春砲致勝，終場以4：3扳倒兄弟。

新球季前四戰只有3支全壘打紀錄，林智勝包辦兩支，林泓育今天12局上砲轟官大元，攻下勝利打點，猿隊戰績2勝1敗、兄弟1勝1敗。

史博威本季初登板，兄弟前3局未有安打，但有3次四死球，3局下留下滿壘殘壘；林智勝4局下揮出全隊第一支安打，再靠陳子豪、周思齊安打掩護，跑回全場第一分。

林智勝6局下從史博威的手中轟出左外野陽春砲，兄弟2：0領先。

猿隊前6局掛零，無法突破兄弟洋投萊福力、鄭佳彥的封鎖，7局上面對生涯初登板的黃恩賜，梁家榮獲得保送後，再因投手牽制暴傳、暴投攻下一分。

黃恩賜面對3名打者投出兩次保送，只解決一人次退場，鄭凱文接手後未再失血，但8局上被林泓育、郭嚴文連續安打失1分，猿隊追成2：2平手。

兄弟8局下攻勢再起，林書逸先從吳丞哲的手中揮出三壘打，林智勝補上安打，攻下個人第二分打點，兄弟再超前比數。

李振昌9局上登板關門失利，1出局後保送藍寅倫，再被陳晨威、陳俊秀連揮安打，遭猿隊追成3：3，中斷跨季連續9場救援成功紀錄，兩隊進入延長賽，打完12局才分出勝負，王躍霖後援3局無失分，飆出6次三振，奪下本季首勝。

林智勝連兩戰開轟。 記者黃仲裕／攝影
林智勝連兩戰開轟。 記者黃仲裕／攝影
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林智勝史博威

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