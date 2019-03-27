中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度

統一獅與富邦悍將的開季首次對戰，幾乎是2018年的翻版，年輕小獅江辰晏再度技壓對手，幫助球隊拿下首勝。富邦打線雖然擊出比去年多的安打，不過打線不串聯，加上三振過多，即使後來統一更換投手，還是未能越城池一步，今年宇宙邦打線首戰就慘被完封。

這場比賽富邦排出先發分別為陳品捷(L)、于孟馗(L)、胡金龍、蔣智賢(L)、林益全(L)、高國輝、林哲瑄、林宥穎及楊晉豪(L)。其中很特別的是面對對方的左投手，不知是逆向思考，或是只是純粹依慣例安排打線，前五棒中就有4位左打者，整個打線有5位左打者，完全與一般調度背道而馳。

長久以來的棒球大數據顯示是「左投剋左打」，主要原因是左打者面對左投手時，因為視線夾角較小，因此對於球的變化較難掌握，所以成績會有所影響。雖然還是會視控球、球威、球路等原因，左投不是絕對必能壓制，還有些左打者完全不畏懼左投。但就歷史統計來說，左投仍占有一定的優勢，因此各國棒球就常以此做為調度，再搭配個人表現。

從林益全的成績就可以看的出來左投有剋到左打，然而教練團卻寧願讓他上去三振，也不願讓其他右打球員試試。 聯合報系資料照片 分享 facebook

近期在美國職棒引起討論的一人左(LOOGY)，就是當比賽面臨危機或比分極為接近時，輪到強力左打登場打擊，守方會換上左投來面對，但僅投完該打席後就下場，換上其他中繼投手。3月26日Lamigo中信之戰，6局上猿隊攻佔一二壘，兄弟就曾用一人左對戰打者朱育賢，成功瓦解危機。旅美投手王維中2017年在大聯盟時，也曾經擔任過該角色。順帶一提，新球季將規定後援投手至少要投3位打者，因此應該會有新的模式，還需要持續觀察。

富邦的左打者中，陳品捷及蔣智賢是比較不怕左投的打者，但陳品捷對戰成江辰晏成績較不理想。于孟馗及林益全則是對戰左投就很明顯有落差，以林益全為例，雖然去年他打了江辰晏一支全壘打，但他整年打左投就這一轟，而且對戰右投打擊率高達0.342，對左投只有0.236，被三振率也提高。

從這樣看調度似乎已經有點怪怪的，更怪的是即使悍將打線去年對戰江辰晏普遍表現都不佳，但不是沒有球員打得好。范國宸對戰他成績8打數5安打，對上牛棚王鏡銘、邱浩鈞及陳韻文都超過5成打擊率，這樣的數據竟然連代打都沒機會，只能在第八局上場守備，令人好奇教練團的筆記本究竟是如何記載。

雖然范國宸熱身賽表現不佳，但球隊久攻不下時，遇到他對戰成績極優異的投手，何不換他上陣？ 聯合報系資料照片 分享 facebook

唯一能解釋的情形是，長期以來富邦調度比較迷信大牌球員，即使這場比賽打者明顯貧打，卻除了蔣智賢因傷退場，8局王正棠代打外，只有狀元郎戴培峰初登板的一次代打，完全沒有想讓其他球員試試手氣的感覺。去年就曾經提起，悍將的打線平均年齡較長，應當要多給年輕球員一些機會，不過當其他三隊都已經能靈活調度先發時，悍將仍多以大牌球員的印象分數作為優先。

攤開富邦悍將打線確實十分傲人，而且都非常有經驗，但球隊最佳陣容，不等於最好的對戰陣式。教練團應該都做足筆記，比賽時還是應以相關數據、對戰成績為依據，擺出能夠攻克對手的態勢。像富邦對戰如此不佳的狀況下，甚至可以讓一些新人上來試試，出奇才能制勝。

悍將去年不斷嘗試新的先發組合，許多年輕球員也有上場機會，但如果能因應對手不同而做適當的調整，效果應該會更好。 聯合報系資料照片 分享 facebook

不只球員，富邦的教練團都很有經驗，除了打擊教練陳該發外，總教練陳連宏昔日也是打擊教練出身。他們對於打擊調度應該要有所修正，每場比賽都做足功課，找出最有利的打線，才有機會幫助球隊成為真正的悍將。