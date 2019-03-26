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棒球／朱祥麟兩分砲壓軸 大學明星隊再勝社會人

2019-03-26 17:56聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

開南大學朱祥麟敲出兩分砲。圖／棒協提供
開南大學朱祥麟敲出兩分砲。圖／棒協提供
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業餘明星對抗賽第二戰，大學隊繼續展現投、打俱佳的身手，全場14支安打，其中朱祥麟貢獻一發兩分砲，投手方面，黃東淯、藍愷青和陽杰恩也各繳三局的優質內容，終場大學隊8：2再挫社會隊，展現不懼老大哥的氣勢。

大學隊二局下的四分大局是由辛元旭的安打展開，在社會隊先發投手陳韋霖連續兩球處理瑕疵的幫忙下，形成無人出局、滿壘，下一棒李冠儒把握機會，用安打為比賽首開紀錄，一出局後陳韋霖投出保送奉送一分，之後歐晉再敲安追加兩分進帳。

七局下大學隊再靠著四支安打和兩個四死球得到兩分，朱祥麟八局下用兩分砲捕刀，追隨前一天開轟的開南大學同袍張祐銘，他說前一晚張祐銘聊天時被提醒放鬆一點就會有好結果，今天果然複製手感，「剛好跟到那顆比較高的變化球去做攻擊，沒想到飛這麼遠。」

延續昨天的勝利再贏球，大學隊總教練陳進財表示，投手表現很穩定，打線也有發揮出來，有些球員上場會比較緊張的，有加強心理建設，「今天叫他們比較積極出棒，跟他們說現在打得正順，就不要怕怕的。」

大學隊連兩天展現長程砲火，看在陳進財眼裡，認為這是台灣棒球進入強力球風的展現，他認為新生代球員都很重視爆發力和重量訓練，練習時看他們揮棒，就感覺很有力量。

棒球

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