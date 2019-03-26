日職／中居正廣預測新球季 點名王柏融帶來刺激

2019-03-26 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



前日本偶像團體SMAP團長中居正廣預測各隊排名，特別點名台灣好手王柏融將在隊上帶來很好的刺激。 圖／猿隊提供 分享 facebook

日本職棒新球季29日開打，前日本偶像團體SMAP團長中居正廣今天預測各隊排名，看好巨人、軟銀隊分別在兩聯盟封王，他分析日本火腿隊戰力時，還特別點名台灣好手王柏融將在隊上帶來很好的刺激。

中居正廣是出了名的棒球狂，對日職十分投入，甚至在知名的棒球周刊雜誌還有專欄，2007年日本夢幻隊來台參加亞洲錦標賽時，他也是啦啦隊長，一度成為焦點話題。

中居正廣認為，廣島隊投打都很整齊，就算主砲丸佳浩轉戰巨人隊，新戰力仍可補上；但巨人除了王牌投手菅野智之，年輕選手也上來，上原浩治、岩隈久志都是老經驗，加上洋投實力不錯，整體戰力可觀。

他說，從長遠看來，巨人就算有球員受傷，也會有人冒出來，這是球隊最大優點，中央聯盟可以阻止廣島隊4連霸的球隊只有巨人。

太平洋聯盟部分，中居正廣最看好軟銀隊，認為該隊有些球員受傷，熱身賽派出育成選手上場磨練，看得出來很有自信。

中居正廣表示，火腿有受矚目的新人吉田輝星，從歐力士隊轉來的金子弌大，還有台灣強打王柏融加盟，這些對球隊內部都是很好的刺激和競爭。

至於去年洋聯冠軍西武隊，中居正廣大膽預測本季將掉到B段班，主因是少了兩名好手菊池雄星、炭谷銀仁朗，應該沒有辦法打進前三名。

中居正廣推測央聯排名是巨人、廣島、橫濱、養樂多、阪神、中日，洋聯則是軟銀、火腿、樂天、西武、羅德、歐力士。