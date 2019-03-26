中職／超卡哇伊 卡娜赫拉與獅隊聯名商品可愛登場

2019-03-26 15:48 聯合新聞網 即時報導



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中華職棒Lamigo桃猿、統一7-ELEVEn獅、中信兄弟（以下簡稱中華職棒3球隊），以及穿著各隊球衣、球帽的人氣插畫「卡娜赫拉的小動物 P助&粉紅兔兔」，終於實現夢幻的聯名企劃！

使用原創的P助&粉紅兔兔的聯名圖像，此次企劃將有T-shirt、運動毛巾、小提袋、手機扣環、托特包等眾多聯名商品登場！

本企劃由日本企業Space Age統籌。Space Age以製作日本職棒、J聯盟之周邊商品，發想各式原創商品及活動企劃嶄露頭角，其中，更以各項知名動畫、插畫製作的加油道具、聯名商品系列馳名日本體育界，用獨家創意風靡每一座球場。

「卡娜赫拉的小動物 P助&粉紅兔兔」與中華職棒3球隊為首次聯名合作。「P助&粉紅兔兔」在台灣的LINE等通訊軟體上無所不在，此次跨球隊的夢幻聯名商品系列，首波將於2019年4月底開賣（暫定）。

不管是在球場為支持的球隊加油時，或是日常生活中使用，此次的聯名商品將是「卡娜赫拉的小動物 P助&粉紅兔兔」粉絲以及中華職棒球迷必須收藏的夢幻逸品。

中華職棒在2019年開啟了30週年里程碑，本次的聯名企劃將陪伴喜愛卡娜赫拉的小動物的球迷朋友，一起為中華職棒加油！

■「卡娜赫拉的小動物 P助&粉紅兔兔×中華職棒」聯名商品資訊

・球衣：各尺寸均一價 NT$ 2480（含稅）…Lamigo桃猿

・Ｔ-shirt（短袖）：各尺寸均一價 NT$ 850 ※各尺寸均一價…Lamigo桃猿、統一7-ELEVEn獅、中信兄弟

・帽T：各尺寸均一價 NT$ 1580…Lamigo桃猿、中信兄弟

・運動毛巾：NT$ 450…Lamigo桃猿、統一7-ELEVEn獅、中信兄弟

・托特包：NT$ 650…Lamigo桃猿

・小提袋：NT$ 450…Lamigo桃猿、統一7-ELEVEn獅

・束口袋：NT$ 250…Lamigo桃猿

・手機用束口袋：NT$ 250…Lamigo桃猿

・壓克力鑰匙圈：NT$ 250…Lamigo桃猿、統一7-ELEVEn獅

・壓克力擺飾：NT$ 300…Lamigo桃猿

・手機扣環：NT$ 330…統一7-ELEVEn獅、中信兄弟

・牛仔托特包：2019艾樂粉會入會贈品…中信兄弟

※此為2019年4月底前預計推出的系列商品。

※品項及設計依球隊不同而異。

■ 預定線上販賣處：

・Lamigo桃猿猿選商店

・統一7-ELEVEn獅購物商城

・中信兄弟網路商城

■ 預定販賣場所：各球隊商品部、主客場賽事商品部

・Lamigo桃猿：桃園國際棒球場商品部（桃園市中壢區領航北路一段1號）

・統一7-ELEVEn獅：台南市立棒球場萊恩酷商品部（台南市南區健康路一段257號

・中信兄弟：台中市洲際棒球場商品部、中信兄弟洲際直營店（台中市北屯區崇德路三段835號）

中信兄弟南港旗艦店（台北市南港區經貿二路186號）

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