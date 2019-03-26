日職／開季預測 張本勳點名王柏融值得注意

2019-03-26 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



日本名將張本勳看日職新球季，點名王柏融的表現值得注意。 中央社 分享 facebook

日本職棒將於3月29日開打，當地媒體「Sponichi Annex」找來眾家球評預測賽季成績，其中張本勳、有藤通世和中畑清認為，從中職轉戰日職加盟火腿隊的王柏融對球隊戰力是加分，張本勳更直接點名王柏融的表現值得注意。

張本勳的評論一向以辛辣口吻著稱，對於新球季太平洋聯盟戰力排行前三名依序是軟銀、西武和火腿，特別點出火腿隊今年十分有話題，「投打都有年輕選手抬頭，雖然清宮幸太郎開季缺席有些可惜，不過王柏融值得注意。」

王柏融在官辦熱身賽出賽九場，25打數7安打，合計打擊率2成80，其中有一發全壘打、四分打點，張本勳表示：「這位在台灣締造連兩年4成打擊率紀錄的左打者，打擊型態非常穩定，能夠應付任何球路。」

有藤通世認為，火腿隊今年年輕戰力將有所成長，「如果新來的王柏融能夠打出預期的成績，開季戰績有可能衝到領先。」他也將火腿隊排名放在第一。

中畑清雖把火腿排在第四，不過他認為，火腿隊今年新增戰力除了王柏融外，還有漢考克（Justin Hancock）、巴貝托（Johnny Barbato）兩名洋投，「栗山英樹過去擅長使用洋將，這點值得注意，也期待清宮幸太郎歸隊後的表現。」