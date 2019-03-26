日職／黃金潛水艇再現 駛進軟銀開季先發輪值

日職將於本週五正式開幕，但開打之前，兩聯盟上季的優勝隊伍都出現了一些小麻煩。挑戰央聯4連霸的廣島雖以8勝4敗4和的戰績拿下熱身賽的首位，不過主力先發投手強森(Kris Johnson)卻傳出因身體不適而跳過最後一次熱身賽先發的消息，目前狀況尚未明朗，開季應不會在一軍名單上看到他；新洋投勞倫斯(Casey Lawrence)則因家中有事而返美，最快也要開幕戰後才能歸隊，這兩件突發事件使得廣島的開季先發輪值陷入重新安排的困境。上季洋聯優勝西武，今年少了菊池雄星，原本規劃在開季先發輪值內的內海哲也、榎田大樹以及即戰力新人松本航，都因為身體不適而脫隊，其他投手在熱身賽的表現也十分淒慘，79分總失分及4.21的團隊防禦率都是全日職最差，投手群的問題也很大。

另一支實力強勁，在熱身賽排第二位的軟銀，雖然有著主力打者中村晃及傷癒歸隊的守護神薩法提(Dennis Sarfate)缺陣的狀況，但在開季先發輪值方面，可比廣島及西武要來著穩定，工藤公康監督在25日確定今年開季將由千賀滉大、東浜巨、武田翔太、米蘭達(Ariel Miranda)，及兩名2年級生高橋礼與大竹耕太郎等6人組成先發輪值。

米蘭達前年還是水手先發投手中出賽最多的一位，但去年只出賽1場就被釋出，想不到轉戰軟銀後先發8場，拿下6勝1敗、防禦率1.89的驚人成績！ 2018 Topps球員卡 分享 facebook

出身早稻田大學的大竹，由軟銀在17年以育成球員第4順位選進，新人年在二軍出賽22場，拿下8勝0敗1.87防禦率的佳績後，在7月底被升為正式球員並拉上一軍，8月1日初登板對西武，投8局只失2分拿下勝投，成為日職史上首位生涯首場一軍先發就拿到勝投的育成出身球員，繼千賀後再創軟銀的育成球員奇蹟，上季總計出賽11場有8場先發，成績是還不錯的3勝2敗3.88防禦率，在季後賽及日本一大賽都有上場對球隊做出貢獻，季後也加薪超過一倍。他在今年的熱身賽中先發兩場，共投7局失2分，拿下1勝，防禦率則是2.57，穩定的表現讓他進入開季先發輪值中。

大竹耕太郎延續新人球季的好表現，在今年春訓仍有佳作，提早搶佔銀先發輪值位置。 擷圖自維基百科／えすぱにぃ攝影 分享 facebook

與前羅德的渡邊俊介及現大聯盟的牧田和久同樣採用潛水艇式投球姿勢的高橋，也是在17年被軟銀選入，不過是較高的第二順位，新人年在4月初就被拉上一軍，是同梯中最快的，但之後在一二軍上下，直到季末才有較多上場機會，上季總計出賽12場，有3場先發，成績是0勝1敗3.00的防禦率，雖然勝投未開張，但還算不錯的投球內容，讓他被帶進季後賽。高橋在季後賽第二輪對上西武的第5場比賽，也是聽牌戰中擔任先發，結果那場前3局完全壓制住西武的打線，雖然最終只投了4又2/3局，但也只丟掉2分，是軟銀能打進日本一的功臣之一。

高橋在對廣島的日本一大賽中也有很大的貢獻度，在第1、3、5場比賽都有上場中繼的紀錄，成為第4位在日本一連續3場出賽都拿下中繼點的投手，軟銀最終也奪下上季的日本一。高橋在季後賽的表現，讓他被日本國家隊稻葉篤紀監督點名，遞補成為去年底日美棒球明星對抗賽侍Japan的一員，他出賽2場投4局只丟掉1分非自責分，今年3月初對墨西哥的比賽，他再度入選，這次投2局失1分，表現都還算穩定。

高橋礼的潛水艇式投法壓制力十足，在去年的季後賽大顯身手，連稻葉篤紀監督都看好而把他徵召到日本國家隊。 擷圖自維基百科／本郷玲攝影 分享 facebook

高橋在熱身賽出賽3場，其中兩場是先發，24日對上廣島的比賽，投到了先發投手所需基本局數的5又0/3局，雖然被打出9支安打，但只丟掉3分，是決定他進入先發輪值的關鍵，預計會在開季對西武的系列戰中先發，如果能維持去年季末到季後的好表現，閃閃發光的黃金潛水艇將再度航行在日職這片大海中。