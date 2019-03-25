棒球／吳昇峰江國豪對抗賽好投 張祐銘開轟大學隊搶勝

2019-03-25 21:23 中央社 台北25日電



中華棒協為選出今年中華培訓隊，今天起分社會與大學明星隊打7場對抗賽，今天兩隊分別派出吳昇峰、江國豪先發。大學明星隊後半段追分，張祐銘開轟，幫助球隊以6比2拿勝。

中華民國棒球協會在爆米花棒球聯盟、大專棒球聯賽賽後，分別選出社會明星隊、大學明星隊，兩隊分別由台灣電力棒球隊總教練李盈南、文化大學棒球隊總教練陳進財領軍，今天起在斗六棒球場打7場對抗賽，賽後將選出今年中華培訓隊，備戰接下來的NCAA交流賽、荷蘭港口盃棒球邀請賽。

今天首場比賽，社會明星隊由亞運抗韓英雄吳昇峰掛帥，投3局被敲2支安打、無失分；大學明星隊先發投手江國豪也投3局，被敲3支安打，投出2次三振、無失分，最快球速約144公里。

兩隊比賽前半段都沒能拿下分數，4局大學明星隊靠著李凱威二壘打開啟攻勢，再靠著暴投、高飛犧牲打先馳得點，社會明星隊下半局追回1分、扳平比數。5局大學明星隊再靠著姚冠瑋二壘打、短打推進、安打超前比數。社會明星隊7局再添1分，二度將比數扳平。

大學明星隊8局再起攻勢，靠著失誤、接連安打先拿2分，9局張祐銘轟2分砲，拉大領先差距，社會明星隊追分不及、吞下敗仗。

大學明星隊總教練陳進財表示，雖然大學隊球員經驗相對不如社會明星隊，但今天首場比賽無論投手、打擊，以及戰術執行都有不錯表現。