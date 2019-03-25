棒球／大學明星勝社會人 江國豪先發三局試身手

2019-03-25 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大學明星隊先發投手江國豪。記者吳敏欣／攝影 分享 facebook

為了遴選中華培訓隊，社會人明星隊和大學明星隊今天起在斗六棒球場進行對抗賽，第一場交手，社會人隊雖然在七局下追平比數，但接下來兩局都讓「學弟」追加分數，包含開南大學張祐銘九局上轟出兩分砲，終場以大學隊6：2拿下首勝。

社會人明星隊派出「抗韓英雄」吳昇峰先發，他和台灣體大江國豪互相較勁，都繳出三局無失分的好投；江國豪不但有兩次三振，最快球速也來到144公里。

三局上社會人換崇越隼鷹隊鄭智鴻登板投球，他連兩局一上場便被擊出二壘安打、因此各丟掉一分。

大學隊同樣在先發下場後出狀況，接替投球的文化大學代表蘇俊璋一開始控球不穩，連投兩個保送還出現暴投，讓社會人隊趁勢追回一分。

比賽後段雙方打線開始輪替，社會人隊在七局下靠著台電雙槍林柱和陳偉志的兩支安打扳平，苦主是開南大學吳承諭；大學隊的板凳球員也沒漏氣，開南大學朱祥麟出面相挺，把握無人出局，一、三壘有人，敲出適時安打貢獻致勝分，兩人出局後，大同學院李冠儒也用安打追加一分進帳。

九局下張祐銘砲轟台電王翔鷹，右外野兩分砲宣布比賽毫無懸念。

領軍大學明星隊的文化大學總教練陳進財賽後表示，這場贏球無論投、打和戰術都有不錯表現，但和對手相比經驗仍較不足，至於江國豪的表現，則稱讚用球數精簡，速度和準度都有出來。