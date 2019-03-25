中職／獅隊周末台南戰猿 曾智偵、曹竣崵回娘家

2019-03-25 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



獅隊第二波「榮耀30經典OB再現」活動，邀請曾智偵、曹竣崵、吳俊良、曾翊誠重返台南球場。圖／統一獅隊提供 分享 facebook

統一獅隊昨天在台南球場首戰邀請「大郭」郭源治、「草總」謝長亨擔任開球貴賓，獲得許多球迷好評，本周推出第二波「榮耀30經典OB再現」活動，邀請曾智偵、曹竣崵、吳俊良、曾翊誠重返台南球場。

獅隊29日到31日（周五到周日）在台南對猿隊進行3連戰，30日賽前安排曹竣崵、吳俊良舉辦「OB選手見面會」，31日再由曾智偵、曾翊誠接力。

獅隊指出，對猿隊這兩場比賽準備「職棒30周年榮耀旗幟」各1千支，持當日賽事ibon票，現場排隊即可兌換，每人每次最多可持4張門票兌換4支，在ibon售票系統購買預售票也可享受折扣50元。