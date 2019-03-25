帶領兄弟奪本季首勝 伯納：老將發揮價值

2019-03-25 01:23 中央社 桃園24日電



中信兄弟總教練伯納。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，為中信兄弟本季首場賽事，也是伯納正式接總教練後首勝，他表示，勝利的榮耀屬於選手而非教練，也認為官大元、林智勝2位老將都有發揮價值。

去年季末兄弟原本的總教練史耐德返美，因此由原本的投手教練伯納暫代總教練職位，今年伯納正式轉任總教練。今天對Lamigo桃猿的比賽，兄弟以6比2奪本季首勝，同時也是伯納正式擔任教頭後的首勝，賽後他表示，比賽結束後他要沉澱、思考一陣子之後，才有辦法接受訪問。

針對這場勝利，伯納表示，「勝利是選手打回來的，榮耀是屬於選手的，相信選手們也很開心，從這麼堅強隊伍的手中拿下一勝，他們（桃猿）還是很好的隊伍，只是我們今天表現比他們還好一些。」

此戰兄弟有2個關鍵調度，一個是8局下桃猿一、二壘有人時，派出官大元接替投球，結果讓對方擊出雙殺打解決失分危機。另外就是9局上換林智勝上場代打，敲出2分全壘打添保險分，奠定勝基。

伯納指出，很高興這2個調度對球隊都有利，針對在有危機時推上官大元，伯納說明：「因為他是個老將，看過很多場面，所以知道這種緊要關頭要怎麼去處理情緒，很開心這2個老將今天晚上都發揮了他們的價值。」

對於今天投6局僅失1分非責失，拿下單場MVP的艾迪頓，伯納表示，雖然艾迪頓熱身賽表現不理想，但他說：「這算是學了一課吧，不能光用選手熱身賽的表現去評斷，他不是菜鳥，也明白其中的道理。」

艾迪頓先前官辦熱身賽投2場，總計8局狂失10分，防禦率高達10.13，艾迪頓則認為，今天因為看到有很多球迷在外野支持，讓自己腎上腺素增加，在亢奮的情況下表現比春訓還要好，他也感謝隊友守備幫忙，還有打線適時支援。