中職／有去年經驗更好準備 林智勝代打揮2分砲

2019-03-24 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟隊「大師兄」林智勝今年被列入兄弟開季一軍名單，今天首戰對戰Lamigo桃猿隊沒有先發，在9局上登場代打，從王躍霖手中揮出左外野2分砲，本季首打席就開轟，也是中職30年第一號全壘打。

林智勝新球季首戰從板凳出發，9局上1出局後被換上場，面對王躍霖抓第一球開轟，他說：「躍霖搶好球數的機率滿高，不管是直球、變化球，我沒有多設定，在好球帶的範圍我就攻擊。」

儘管教練團沒有明白告訴他本季的定位，林智勝表示：「今年自己的任務差不多就是在這時間點，把自己準備好就好，如果沒有先發，就在後面準備，有去年的經驗，今年會比較好準備，不會那麼生疏。」

林智勝坦言，今年能進入開季一軍名單，已達成自己的小小目標，「努力不會騙人，不管打好打壞，自己有機會上場就把握機會。」他也提到，能撐過春訓擠進一軍名單很開心，「自己在熱身賽的成績有打得好，教練才願意讓我上來。」

除了熱身賽有好表現，林智勝本季首打席就開轟，兄弟總教練伯納直言，林智勝打擊狀況很好，希望能盡可能將他排進先發，但如何安排也傷腦筋，目前規劃讓林智勝、彭政閔輪流擔任指定打擊，「林智勝可能偶爾會先發，偶爾從板凳出發。」