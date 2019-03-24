親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
UBA決戰小巨蛋
NBA
林書豪專區
棒球
朗神傳奇退休
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

泰國大選結果跌破眼鏡 執政黨領先

運動筆記煎熬的國道馬2019名古屋女子馬-享受女孩專屬待遇
健行筆記【裝備談】什麼時候需要攻頂包？來聊聊攻頂包的用途！【新聞】連外國人都驚艷！淡蘭古道再獲好評
NBA賽事精華- 活塞 vs. 拓荒者 (3月24日)今日十大好球 (3月24日)

中職／有去年經驗更好準備 林智勝代打揮2分砲

2019-03-24 22:30聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信兄弟隊「大師兄」林智勝今年被列入兄弟開季一軍名單，今天首戰對戰Lamigo桃猿隊沒有先發，在9局上登場代打，從王躍霖手中揮出左外野2分砲，本季首打席就開轟，也是中職30年第一號全壘打。

林智勝新球季首戰從板凳出發，9局上1出局後被換上場，面對王躍霖抓第一球開轟，他說：「躍霖搶好球數的機率滿高，不管是直球、變化球，我沒有多設定，在好球帶的範圍我就攻擊。」

儘管教練團沒有明白告訴他本季的定位，林智勝表示：「今年自己的任務差不多就是在這時間點，把自己準備好就好，如果沒有先發，就在後面準備，有去年的經驗，今年會比較好準備，不會那麼生疏。」

林智勝坦言，今年能進入開季一軍名單，已達成自己的小小目標，「努力不會騙人，不管打好打壞，自己有機會上場就把握機會。」他也提到，能撐過春訓擠進一軍名單很開心，「自己在熱身賽的成績有打得好，教練才願意讓我上來。」

除了熱身賽有好表現，林智勝本季首打席就開轟，兄弟總教練伯納直言，林智勝打擊狀況很好，希望能盡可能將他排進先發，但如何安排也傷腦筋，目前規劃讓林智勝、彭政閔輪流擔任指定打擊，「林智勝可能偶爾會先發，偶爾從板凳出發。」

林智勝王躍霖中職

相關新聞

中職／獅1：0奪首勝 悍將索沙初登板10K完投敗

2019-03-24 20:12

中職／林智勝代打敲中職30年首轟 兄弟6：2勝桃猿

2019-03-24 21:05

中職／回到熟悉舞台 官大元睽違3年一軍開季

2019-03-24 19:03

中職／林書逸首戰扛第3棒 高興有先發機會

2019-03-24 18:35

中職／談一朗退休 彭政閔：相信他掙扎很久

2019-03-24 18:03

影╱郭源治+草總齊聚 張兆順獅台南主場揮棒

2019-03-24 17:35

日職／宋家豪中繼1局無失分 熱身賽防禦率1.50

2019-03-24 17:16

中職／生涯最後一季「四番」出發 彭政閔嚇一跳

2019-03-24 16:41

日職／2打數1安打 王柏融春訓打擊率回升

2019-03-24 15:53

中職／30年開幕戰 LamiGirls全員到齊

2019-03-24 14:13

日職／陽岱鋼首打席開轟 連三場敲全壘打

2019-03-24 13:51

中職／在猿7年才打到開幕戰 梁家榮：不覺得久

2019-03-24 10:59

中職／代打雙安 猿隊梁家榮不怕左投了

2019-03-23 23:59

中職／5分大局逆轉獅 猿新球季開門紅

2019-03-23 23:57

中職／連兩年開幕戰先發 廖健富4四死球破紀錄

2019-03-23 22:07

中職／獅隊歷年開幕戰 洋投魔咒還是沒破

2019-03-23 21:35

圖／中職開幕戰猿獅對決 猿6：2逆轉奪首勝

2019-03-23 21:32

中職／克服對左投障礙 梁家榮代打敲雙安

2019-03-23 21:11

中職／獅隊牛棚放火 30年開幕戰桃猿逆轉搶頭采

2019-03-23 20:56

中職／30年球季登場 開幕戰連9季破萬人

2019-03-23 20:39

日職／陽岱鋼雙響砲5打點 熱身賽近兩戰揮3轟

2019-03-23 20:13

中職／蘇智傑創獅隊紀錄 打出本季首安首打點

2019-03-23 19:29

中職／打掉重練 林智平新球季重新出發

2019-03-23 18:46

中職／高國慶8度打開幕戰難忘開轟 春訓狂操期待開打

2019-03-23 18:46

中職／獅台南主場首戰 江辰晏對決洋投索沙

2019-03-23 18:45

中職／創始會長唐盼盼回娘家 籲職棒業餘一元化

2019-03-23 17:40

中職／個人品牌鬆餅進駐球場 洪總：女兒開的啦

2019-03-23 17:03

中職／前7次參與開幕戰 潘武雄印象模糊

2019-03-23 16:43

中職／從選秀落選到一軍 林祖傑自助搶機會

2019-03-23 16:11

日職／火腿僅1安遭完封 王柏融單場吞3K

2019-03-23 15:58

中職／王柏融後誰當猿第3棒 藍寅倫陳俊秀2選1

2019-03-23 11:34

中職／猿獅開幕洋投較勁 三振王尬防禦率王

2019-03-23 10:08

中職／7年5度開幕戰 桃園票房長紅

2019-03-23 08:48

中職／恰恰彭政閔引退年 拚2000安、200轟

2019-03-22 23:46

中職／猿獅開幕洋投對決 歷史紀錄對獅不利

2019-03-22 23:43

季前分析／獅隊年輕投打扛重責 力拼隊史第10冠

2019-03-21 07:00

季前分析／沒大王打線依舊猛 桃猿三連霸非難事

2019-03-20 07:00

日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感

2019-03-19 07:00

中職／新味全龍兵符 4名資深龍將誰來接掌？

2019-03-18 07:00
看更多

熱門文章

NBA／最多落後獨行俠43分 勇士主場慘遭痛宰

2019-03-24 11:21

邁阿密網賽／大爆冷門！ 謝淑薇逆轉勝大坂直美

2019-03-24 06:02

鐵人三項／機車闖入賽道 謝昇諺遭擦撞無法完賽

2019-03-24 12:41

NBA／昔小牛三劍客合影 諾維茨基賽季新高回應

2019-03-24 13:42

日職／陽岱鋼首打席開轟 連三場敲全壘打

2019-03-24 13:51

邁阿密網賽／擊敗大坂直美 謝淑薇：我辦到了

2019-03-24 07:55

NBA／楊恩0.1秒致勝拋投 老鷹爆冷氣走76人

2019-03-24 11:30

NBA ／莫提尤納斯回歸聯盟 預計與馬刺簽約

2019-03-24 17:00

NBA／哈登側移步三分新招 訓練師歸功與保羅鬥牛

2019-03-24 18:40

邁阿密網賽／五度擊敗球后 謝淑薇獲封巨人殺手

2019-03-24 09:28

MLB／春訓打好也沒用 紅襪下放林子偉

2019-03-24 07:44

NBA／切割自家品牌創辦人 鮑爾疑發文暗示跳槽

2019-03-24 17:10

NBA／盛讚大學後衛新星 柯瑞：摩朗特是野獸

2019-03-24 18:20

NBA／稱詹皇傷應休半年 治療師：他不想讓球迷失望

2019-03-24 16:53

NBA／07年來主場最慘敗 柯爾：把這場沖馬桶

2019-03-24 15:36

日職／2打數1安打 王柏融春訓打擊率回升

2019-03-24 15:53

NBA／黃蜂靠華克逆轉綠衫軍 保季後賽生機

2019-03-24 09:53

MLB／馬林魚官網記者爆料 陳偉殷排四號先發

2019-03-24 10:06

中職30／教頭角度看現役球員 草總：多是半成品

2019-03-24 15:01

NBA／韋德關鍵助攻鎖勝 熱火挫巫師力求保8

2019-03-24 11:01

中職／生涯最後一季「四番」出發 彭政閔嚇一跳

2019-03-24 16:41

MLB／簽小聯盟約 「牛奶小子」擠進開季名單

2019-03-24 08:59

UBA／劉昕妤、羅培甄聯手 佛光輕取世新收首冠

2019-03-24 19:02

MLB／感謝妻子 一朗：她為我捏了2800個飯糰

2019-03-22 11:30

UBA／冠均奪冠軍 林冠均20分率健行奪冠

2019-03-24 21:12

邁阿密網賽／大坂落敗自責 謝淑薇贏教練不意外

2019-03-24 16:09

中職30／想當龍卻變獅 謝長亨從選秀就悲情

2019-03-24 14:32

UBA／林冠均最末役拚冠 畢業投入SBL

2019-03-23 23:34

鐵人三項／撞上機車退賽 鐵人一哥謝昇諺不怨人

2019-03-24 15:43

NBA／兒子走籃球路 世界和平積極給建議

2019-03-24 18:06

MLB／克魯柏連5年扛開幕戰 隊友包爾不開心

2019-03-24 10:03

MLB／卡特、曲球練功完畢 田中滿意球路狀況

2019-03-24 09:01

中職／林智勝代打敲中職30年首轟 兄弟6：2勝桃猿

2019-03-24 21:05

台東鐵人三項賽 主辦公司廣場辦桌遭罰

2019-03-23 23:15

MLB／才進遊騎兵開季名單 漢默卻決定退休

2019-03-24 16:15

中職30／一奪百勝就引退決定 謝長亨連老婆都瞞

2019-03-24 14:43

中職／獅1：0奪首勝 悍將索沙初登板10K完投敗

2019-03-24 20:12

UBA／國體大僅獲第四 桑茂森：四強都非弱隊

2019-03-24 17:56

花滑世錦賽／技壓羽生結弦 華裔陳巍衛冕成功

2019-03-24 12:07

UBA／照教練謝玉娟劇本走 義守扳倒台師大搶冠

2019-03-24 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top