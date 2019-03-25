日職／巴倫汀愈老愈猛 還想12強賽為荷蘭建功

除了台灣球迷最關心的王柏融之外，今年日本職棒還有其他多名新洋砲，包括：熱身賽曾從巨人王牌菅野智之手中轟出全壘打的樂天金鷲隊布拉許（Jabari Blash）、熱身賽以及日墨對抗賽表現火熱的歐力士助拳人梅尼西斯（Joey Meneses）、羅德隊的瓦格斯（Kennys Vargas）、阪神虎隊馬堤（Jefry Marté），以及去年還在MLB教士隊有單季20轟的巨人隊（Christian Villanueva）等人，各個來頭不小，也增加了日本職棒今年球季的可看性。

不過可別忘了，「老洋將」巴倫汀（Wladimir Balentien），今年將邁入他在養樂多隊效力的第9年。巴倫汀在去年打出近年來最耀眼的成績單，雖然今年季中將滿35歲，已經逐漸邁入老將的階段，不過還是受到高度矚目。

巴倫汀從2011年加入養樂多開始，連續3年拿下中央聯盟全壘打王，是自從王貞治之後在央聯達成全壘打王三連霸打者的第二人。去年雖然無緣繼2013年之後第四度稱霸，不過38支全壘打僅次於橫濱DeNA索托（41轟）、廣島鯉魚隊丸佳浩（39轟），與筒香嘉智並列第三。同時，也是他自從2013年以60轟締造日本職棒新紀錄之後，個人的全壘打單季新高。另外，巴倫汀的131分打點高居央聯第一，也追平他個人在2013年所保持的養樂多球團紀錄，很明顯地在首席教練宮本慎也以及新任打擊教練石井琢朗聯手之下，又重現多年前驚人的長打威力，也是去年養樂多隊能從前一年墊底進步到聯盟第二名的關鍵。

養樂多洋將巴倫汀老當益壯，去年打出38轟，並且有央聯最多的131分打點！ 歐新社資料照片 分享 facebook

巴倫汀在日本職棒征戰8個球季，已經累積了255支全壘打，只差45支就可以成為日職史上第四名締造生涯300轟的外籍打者。過去達成的羅茲（Tuffy Rhodes）NPB13年464轟、拉米瑞茲（Alex Ramírez）NPB12年380轟、亞力士（Alex Cabrera）NPB12年357轟，各個都是在日本職棒赫赫有名的強打者。順利的話，巴倫汀在今年或明年就將擠身NPB的「300轟洋砲」行列。

另外，巴倫汀在過去的8個球季，除了2015年因傷只有1支全壘打之外，其餘的7個球季都達到單季30支全壘打，而日職過去也只有羅茲有過這樣的成就。羅茲在NPB13年，先後效力過近鐵、巨人、歐力士等3支球隊，有7度單季30轟；而且厲害的是，他在這7個球季都超過40轟，最多的是2001年的55支全壘打。巴倫汀今年如果再度達成，就將成為本職棒史上第一名8度達到單季30轟的外籍打者。

去年巴倫汀保持極佳的身體狀況，出賽142場是他打日本職棒以來最多的一年，加上火燙的身手，今年非常被看好可以再度上看單季30轟。不過「12強之年」對於巴倫汀並不是一個很好的回憶，上一屆的世界12強賽，他因為大腿拉傷長期脫離戰線，還返國養傷很長一段時間，最後整季只出賽15場比賽。今年將舉辦第二屆世界12強賽，巴倫汀的際遇以及表現如何，不僅他的個人成績，也將緊緊牽動養樂多燕子隊以及荷蘭國家隊的戰力。