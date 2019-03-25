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日職／巴倫汀愈老愈猛 還想12強賽為荷蘭建功

2019-03-25 07:00Hiyan

除了台灣球迷最關心的王柏融之外，今年日本職棒還有其他多名新洋砲，包括：熱身賽曾從巨人王牌菅野智之手中轟出全壘打的樂天金鷲隊布拉許（Jabari Blash）、熱身賽以及日墨對抗賽表現火熱的歐力士助拳人梅尼西斯（Joey Meneses）、羅德隊的瓦格斯（Kennys Vargas）、阪神虎隊馬堤（Jefry Marté），以及去年還在MLB教士隊有單季20轟的巨人隊（Christian Villanueva）等人，各個來頭不小，也增加了日本職棒今年球季的可看性。

不過可別忘了，「老洋將」巴倫汀（Wladimir Balentien），今年將邁入他在養樂多隊效力的第9年。巴倫汀在去年打出近年來最耀眼的成績單，雖然今年季中將滿35歲，已經逐漸邁入老將的階段，不過還是受到高度矚目。

巴倫汀從2011年加入養樂多開始，連續3年拿下中央聯盟全壘打王，是自從王貞治之後在央聯達成全壘打王三連霸打者的第二人。去年雖然無緣繼2013年之後第四度稱霸，不過38支全壘打僅次於橫濱DeNA索托（41轟）、廣島鯉魚隊丸佳浩（39轟），與筒香嘉智並列第三。同時，也是他自從2013年以60轟締造日本職棒新紀錄之後，個人的全壘打單季新高。另外，巴倫汀的131分打點高居央聯第一，也追平他個人在2013年所保持的養樂多球團紀錄，很明顯地在首席教練宮本慎也以及新任打擊教練石井琢朗聯手之下，又重現多年前驚人的長打威力，也是去年養樂多隊能從前一年墊底進步到聯盟第二名的關鍵。

養樂多洋將巴倫汀老當益壯，去年打出38轟，並且有央聯最多的131分打點！ 歐新社...
養樂多洋將巴倫汀老當益壯，去年打出38轟，並且有央聯最多的131分打點！ 歐新社資料照片
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巴倫汀在日本職棒征戰8個球季，已經累積了255支全壘打，只差45支就可以成為日職史上第四名締造生涯300轟的外籍打者。過去達成的羅茲（Tuffy Rhodes）NPB13年464轟、拉米瑞茲（Alex Ramírez）NPB12年380轟、亞力士（Alex Cabrera）NPB12年357轟，各個都是在日本職棒赫赫有名的強打者。順利的話，巴倫汀在今年或明年就將擠身NPB的「300轟洋砲」行列。

另外，巴倫汀在過去的8個球季，除了2015年因傷只有1支全壘打之外，其餘的7個球季都達到單季30支全壘打，而日職過去也只有羅茲有過這樣的成就。羅茲在NPB13年，先後效力過近鐵、巨人、歐力士等3支球隊，有7度單季30轟；而且厲害的是，他在這7個球季都超過40轟，最多的是2001年的55支全壘打。巴倫汀今年如果再度達成，就將成為本職棒史上第一名8度達到單季30轟的外籍打者。

去年巴倫汀保持極佳的身體狀況，出賽142場是他打日本職棒以來最多的一年，加上火燙的身手，今年非常被看好可以再度上看單季30轟。不過「12強之年」對於巴倫汀並不是一個很好的回憶，上一屆的世界12強賽，他因為大腿拉傷長期脫離戰線，還返國養傷很長一段時間，最後整季只出賽15場比賽。今年將舉辦第二屆世界12強賽，巴倫汀的際遇以及表現如何，不僅他的個人成績，也將緊緊牽動養樂多燕子隊以及荷蘭國家隊的戰力。

養樂多

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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