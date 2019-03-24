中職／林智勝代打敲中職30年首轟 兄弟6：2勝桃猿

2019-03-24 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟隊本季首戰作客桃園球場，艾迪頓先發6局無責失，打線也適時發揮，加上「大師兄」林智勝在9局下代打敲出本季全聯盟首轟，終場以6：2擊敗Lamigo桃猿隊，新球季首勝入袋，猿隊挑戰開季2連勝失敗。

本季首場猿象戰受賽前雨勢影響，延後半小時才開打，兄弟在3局上展開攻勢，黃鈞聲二壘打後，王勝偉補上安打，還趁傳跑上二壘，吳東融再敲安打形成滿壘，林書逸擊出滾地球送回第1分。

5局上黃鈞聲率先上場再敲安打帶起攻勢，靠暴投和隊友推進站上三壘，王威晨適時安打多添1分，之後兄弟在一、三壘有人時發動雙盜壘戰術，雖一壘跑者在二壘前被觸殺形成3出局，但三壘跑者搶先一步跑回全隊第3分。

猿隊前5局兩度攻佔得點圈，但沒有攻下分數，6局下靠林泓育安打、一壘手艾銳克守備失誤展開反攻，2出局後林智平代打敲出帶有打點的安打，猿隊將比數追成1：3。

猿隊先發投手尼克斯投7局失3分退場，第8局由新秀賴智垣接手，是他中職生涯初登板，連續解決2名打者後，對兄弟第3棒林書逸投出保送，接著讓「恰恰」彭政閔掃出二壘打失1分退場，兄弟也將比數改寫為4：1。

8局下兄弟牛棚遇亂流，謝榮豪登板連續保送2名打者上壘，1出局後兄弟換上左投鄭佳彥，也是他的生涯初登板，讓左打朱育賢揮出安打失1分，「一人左」任務失敗，兄弟再推官大元登板面對一、二壘有人的局面，只用1球讓林智平打成捕手前滾地球形成雙殺，化解危機。

兄弟第9局再添分數，本季遭大減薪的「大師兄」林智勝在1出局一壘有人時上場代打，面對王躍霖抓第一球就轟出左外野2分全壘打，本季首打席就敲出中職30年的第1轟，也是他生涯第5支代打全壘打，助球隊把領先擴大為6：2，兄弟最終就以4分差勝出。

艾迪頓此戰先發6局，被敲出5支安打，投出2次保送和3次三振，失1分非自責分，拿下本季首勝，也獲選單場MVP。尼克斯主投7局，被揮出6支安打，失3分，承擔敗投。