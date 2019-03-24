中職／獅1：0奪首勝 悍將索沙初登板10K完投敗

2019-03-24 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



統一獅隊今天在台南球場進行本季主場開幕戰，碰上富邦悍隊「最強洋投」索沙，郭阜林5局下揮出全隊首安，再由陳鏞基打下致勝分，終場獅隊以1：0搶下新球季首勝，也讓索沙在中職初登板吞10K完投敗。

中職今年進入第30年，也是統一獅隊史第30個球季，今天在主場首戰賽前，邀請昔日強投郭源治、謝長亨「回娘家」開球，與兩人搭配的接球捕手則分別是獅隊牛棚教練高建三、投手「嘟嘟」潘威倫，別具意義。

獅隊主場開幕戰的先發重任，交給新生代本土左投江辰晏，他繳出先發6局無失分的優質先發，被擊出4支安打，投出3次保送，送出7次三振，包括在3局上達成生涯300K，在球隊1：0領先時退場。之後獅隊啟用牛棚「勝利方程式」王鏡銘、邱浩鈞、陳韻文，沒再讓到手的勝利溜走。

悍將隊本季首戰推出新洋投索沙先發，是他中職初登板，開賽起連續解決13名打者，直到5局下1出局後被攻破。獅隊郭阜林先揮出二壘打，下一棒陳鏞基補上左外野安打，打回全場第1分，也成為獅隊勝利打點。

索沙一路投完8局，用104球，共被敲出5支安打，飆出10次三振，僅失1分，但沒等到隊友火力支援，中職處女秀以完投敗收場；江辰晏拿下本季第1勝，並獲選單場MVP。