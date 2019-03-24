中職／談一朗退休 彭政閔：相信他掙扎很久

2019-03-24 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



彭政閔談一朗退休決定。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大聯盟日籍球星鈴木一朗21日在日本打完生涯最後一戰，賽後宣布結束28年職業球員生涯，「一朗傳奇」畫下句點，即將在今年季後引退的中職球星「恰恰」彭政閔直言，身為亞洲人，對一朗在美職創下的紀錄「非常引以為傲」。

鈴木一朗在日、美職創下眾多紀錄，幾乎已預約進入美國棒球名人堂。雖然他曾表示要打到50歲，但日前隨水手隊在東京巨蛋打完兩場大聯盟海外開幕戰，賽後就召開記者會宣布引退，一朗時代就此結束。

彭政閔透露，自己有透過轉播看到鈴木一朗生涯最後一打席，卻錯過他退場的重要一幕，「當時平手，我看他上去守備，以為他會繼續打，我就先去做自己的事了，事情做完回來才知道他退休了。」

身為中職最具代表性的球員，彭政閔日前也做出「今年季後引退」的艱難決定，因此看著鈴木一朗的退休，恰恰指出：「他身體狀況看起來保持得很好，相信他自己也掙扎滿久的才做出這決定，他應該也想繼續打，我常說，他把大聯盟當成健身房。」

鈴木一朗結束傳奇般的球員生涯，彭政閔說：「不管在我們這個世代，或者是任何世代，他都是棒球界的超級明星。」而能以亞洲球員之姿挑戰大聯盟並創下許多紀錄，彭政閔表示：「以一個亞洲人有辦法這樣做，對我們來說，非常引以為傲。」