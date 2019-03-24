中職／林書逸首戰扛第3棒 高興有先發機會

2019-03-24 18:35 中央社 桃園24日電



兄弟林書逸首戰先發擔任第3棒、守左外野，去年以代打為主的他說，能得到先發機會非常感謝教練。 聯合報系資料照片 分享 facebook

中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由中信兄弟對Lamigo桃猿，為中信兄弟本季首場賽事，林書逸先發擔任第3棒、守左外野，去年以代打為主的他說，能得到先發機會非常感謝教練。

林書逸為2016年中職季中選秀中信兄弟第5指名，去年開始得到一軍機會，出賽101場，敲出3發全壘打，打回21分打點，打擊率0.274，雖然先發機會並不多，大多以代打為主，不過代打時常有關鍵演出。

林書逸今年從熱身賽就獲得不少先發機會，本季更是第一場比賽就先發，還擔任中心棒次第3棒，排在第4棒彭政閔前面。兄弟總教練伯納指出，「林書逸現在是有實力的職業選手，去年他主要是代打，今年會多給他一點出賽機會。」伯納稱讚林書逸打擊穩定，跑壘速度快，守外野也有一定水準。

對於開季就先發打第3棒，林書逸表示，「沒什麼感覺，棒次只是個順序，但對於可以先發很驚訝，很感謝教練。」林書逸指出，去年擔任代打時容易有一場、沒一場，不好調整狀況，要維持手感比較難。

不過今年開始有先發機會後，林書逸指出，「一天有3、4個打席可以打，前2打席可以先看，也能有更多策略，以前很常一場只能打1個打席而已。」林書逸也說，目前狀況調整得不錯。