日職／陽岱鋼首打席開轟 連三場敲全壘打

2019-03-24 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



效力讀賣巨人的台將陽岱鋼又開轟了，今對羅德隊第二局首打局就敲出陽春砲，連續三場比賽都敲出全壘打，春訓至今五發全壘打是全隊最多，第二名是坂本勇人的三轟。

陽岱鋼今天擔任第六棒、右外野手，二局下上場面對先發投手有吉優樹，瞄準一顆靠近紅中的速球，敲出中右外野方向全壘打，進帳一打點，巨人也以2：0暫時領先羅德。

陽岱鋼近來手感火燙，在連七場無安打後，先在21日開轟，昨天對羅德繳出單場雙響砲，加上今天開轟，三場比賽敲出四轟，共進帳九分打點，準備好迎接3月29日的開幕戰。