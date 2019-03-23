中職／獅隊牛棚放火 30年開幕戰桃猿逆轉搶頭采

2019-03-23 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



郭嚴文安打逆轉比賽。 擷圖自桃猿隊官方臉書 分享 facebook 中職30年開幕戰今晚在桃園棒球場開打，統一獅隊從Lamigo桃猿隊新洋投李茲手中打下2：0領先，牛棚卻守不住優勢，猿隊在7局下猛攻5分逆轉戰局，終場以6：2勝出，新球季搶頭彩。

猿隊本季首戰推出有過美、日、韓職資歷的李茲先發，也是他的中職初登板，開局先投出三上三下，2局下則是控球出狀況，接連投出3次保送，獅隊雖在1出局後攻占滿壘，但無功而返。

3局下獅隊又有攻勢，首名打者陳傑憲靠失誤上壘，蘇智傑揮出右外野二壘打，替獅隊敲回第1分。5局下獅隊羅國龍率先上場，再從李茲手中揮出三壘打，2出局後潘武雄擊出三壘方向內野安打，助獅隊擴大2：0領先。

獅隊先發洋投羅里奇主投5局無失分，只被敲出3支安打，但退場後牛棚狀況連連，讓猿隊燃起反攻氣焰。6局下日籍投手知念廣彌登板，接連被敲出3支安打，生涯在中職的第2場出賽僅投0.1局1分退場。

王鏡銘登板後雖然先化解危機，保住球隊的1分領先，但7局下續投沒能穩住局面，猿隊廖健富、藍寅倫、林泓育連敲3安把比數扳平，郭嚴文接著從鄭鈞仁手中揮出2分打點超前安打，梁家榮隨後補刀追加1分，滿壘時廖健富再從林子崴手中選到保送擠回單局第5分。

猿隊在7局下猛攻11人次，敲出6支安打，獲得2次保送，灌進5分逆轉戰局，也奠定勝基；獅隊則是單局3名投手登板追平中職開幕戰紀錄。

此戰猿隊李茲先發5局失2分（1分自責分），飆出9次三振，中職初登板無關勝敗，之後洪聖欽、吳丞哲各投1局無失分，再由終結者「鄉長」陳禹勳登板關門，守住勝利。

Lamigo桃猿先發投手李茲。記者余承翰／攝影 分享 facebook

猿隊今天全場敲13支安打，比獅隊多7支，共有6名球員繳出單場雙安表現，郭嚴文5支2、2打點，包括在7局下敲回勝利打點，獲選單場MVP。第2棒廖健富單場5打席都上壘，有1支安打，單場獲4次四死球保送則寫中職開幕戰紀錄。

獅隊第19度參與中職開幕戰，寫聯盟最高紀錄，但外籍先發投手在開幕戰未曾奪勝紀錄還在延續中，今天即使羅里奇繳出5局無失分演出，勝投卻被牛棚搞砸，王鏡銘承擔敗投。