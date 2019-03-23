中職／30年球季登場 開幕戰連9季破萬人

2019-03-23 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



中華職棒30年今天在桃園棒球場舉行開幕戰，新北市前市長朱立倫（右）到場觀賽。記者余承翰／攝影 分享 facebook 中華職棒30年球季今天在桃園棒球場開幕，現場湧入1萬3591位球迷，中職開幕戰連9季破萬。

2011年3月19日，興農牛、兄弟象隊在澄清湖棒球場進行職棒22年開幕戰，有1萬4028位球迷進場，從這一年開始至今，開幕戰觀眾人數都破萬。

去年開幕戰在桃園棒球場舉行，由桃猿隊出戰中信兄弟隊，球迷人數為1萬8521人，是歷年次佳票房。

中職歷年開幕戰最多人數是2016年、職棒27年Lamigo桃猿、中信兄弟隊交手，觀眾人數1萬9393人。