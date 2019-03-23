日職／陽岱鋼雙響砲5打點 熱身賽近兩戰揮3轟

2019-03-23 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



陽岱鋼。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特 分享 facebook 日職巨人隊陽岱鋼在前一場官辦熱身賽甩低潮，今天對上羅德隊之戰，更繳出單場雙響砲演出，4局下轟2分全壘打，8局下再敲3分砲，單場兩轟、連兩戰開砲，至今官辦熱身賽累積4發全壘打。

陽岱鋼先前陷入連7場沒安打的打擊低潮，21日賽前經過總教練原辰德的提點，比賽中馬上開轟找回手感，而相隔2天再出賽，陽岱鋼今天擔任先發第7棒、右外野手，長程火力更猛烈。

2局下陽岱鋼在首打席擊出三壘滾地球，第4局巨人0：2落後、2出局攻占一壘，羅德換上第2任投手高野圭佑，陽岱鋼抓他投出的第2球轟出追平2分砲，之後在第3打席遭種市篤暉三振。

羅德接著在7、8局都有分數進帳，以7：2要回領先，8局下巨人隊岡本和真、阿部慎之助接連揮出安打，陽岱鋼在2出局後上場，對唐川侑己轟3分全壘打，單場兩安都是全壘打，累積5分打點，目前官辦熱身賽打擊率升至2成86。