中職／蘇智傑創獅隊紀錄 打出本季首安首打點

2019-03-23 19:29 中央社 桃園23日電



蘇智傑貢獻本季首分打點。 擷圖統一隊官方臉書 分享 facebook 中職統一獅隊野手蘇智傑，以24歲、生涯第4年，刷新獅隊隊史開幕戰最年輕先發第4棒紀錄；蘇智傑感謝教練團信賴，希望可以扮演好第4棒的角色，願新球季健康、增加一軍出賽場次。三局上，統一獅在二出局二壘有人時，蘇智傑在第二打席，擊出本場比賽第一支安打及第一分打點，帶領獅隊先以1:0領先。

獅隊新生代強打蘇智傑2016年加入獅隊後，隔年就扛起球隊中心棒次第4棒，表現也很稱職，去年因傷影響出賽，整季雖然僅出賽65場，但敲出75支安打、17發全壘打，打擊率3成07，長打火力不減。

蘇智傑表示，去年因為受傷關係影響出賽，春訓時特別強化身體素質，也注重提高擊球率，球季中可能有很多意外，但只能特別小心。

獅隊上一次打中職開幕戰為2014年，當時鄧志偉以25歲、生涯第3年資歷擔任獅隊開幕戰先發第4棒，刷新隊史最年輕開幕戰先發第4棒紀錄，原紀錄為1994年羅敏卿27歲、生涯第5年，蘇智傑今天開幕戰扛4棒，再以24歲、生涯第4年資歷，刷新紀錄。

蘇智傑表示，第一次聽到這個紀錄，但既然教練團信任，願意把重任交給自己，就希望可以扮演好第4棒的角色，「開幕首戰很興奮，但更需要平常心」。

蘇智傑首場比賽就有表現，今天與Lamigo桃猿隊比賽，3局獅隊靠著失誤、短打推進上到得點圈，蘇智傑敲出二壘打，送回球隊第1分。