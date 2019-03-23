中職／揮別春訓左大腿傷勢 王躍霖趕上開季一軍

2019-03-23 18:46 中央社 桃園23日電



猿隊投手王躍霖。 報系資料照 分享 facebook Lamigo桃猿王躍霖雖然去年成績不盡理想，且今年2月還因左大腿拉傷調整了一段時間，不過仍順利入選開季一軍名單，他希望揮別遭傷勢纏身的狀況，本季能不帶負擔在場上投球。

王躍霖2017年以19次中繼成功、防禦率3.43獲得年度最佳中繼投手；不過去年僅出賽28場，拿下4次中繼成功，防禦率高達7.11。王躍霖指出，去年從春訓開始就帶著不順暢、不舒服的狀況「趕進度」，感覺投球時有負擔。

去年王躍霖從開季就不順，一直延續到球季中，且不斷有小傷勢出現，他說明：「可能我腳有受傷，就會用手的力量丟球，結果之後手也受傷了，一直到季末加上疲勞，就整個爆炸。」由於帶著負擔投球，連帶著影響到控球，常常上場時都會緊張和害怕，「我心裡都會想說，我真的準備好了嗎？」

今年2月在春訓時，王躍霖在一次衝刺訓練時拉傷左大腿，因此春訓進度延遲，只能不斷進行治療及伸展，直到2月中才第一次進牛棚，官辦熱身賽甚至是第2場實戰而已。

不過王躍霖表示，「原本想說趕不上也只能認了，還是要笑一笑，心情不能受影響，要先把自己準備好」。王躍霖笑說，之前要進牛棚時還被教練拒絕，因為還沒得到防護員的報告，不能貿然開始丟牛棚，要等到跑步速度恢復80%以上才能開始。

今年入選開季一軍名單，王躍霖說自己也很意外，他說：「不管什麼角色都好，重點是不要受傷，才有本錢站在場上，現在的心情像2016年第一次在中職開季，有點緊張。」而王躍霖也在擺臂上做了小改變，讓自己能更運用下半身力量，現在動作更順暢。