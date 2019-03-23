中職／創始會長唐盼盼回娘家 呼籲職棒業餘一元化

2019-03-23 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



中職創始會長唐盼盼（中）與洪一中（左）寒暄話家常。記者余承翰／攝影 分享 facebook 中職30年今天舉行開幕戰，30年前的創始會長唐盼盼，重回球場擔任開球貴賓，心情非常感動，激動他回憶元年的場景，「當年連貴賓室的桌椅都像小學生用的，和現在的球場設備根本沒得比。」

唐盼盼是30年前中職創始會長，當年在推動成立職棒時，受到很大阻礙，「那時很艱苦，國家對職業運動充滿疑慮，但世界潮流已經走向專業化，職業這條路必然得走」。

唐盼盼說：「雖面對批評、阻礙，但進步是一定要的。」30年前第一場比賽開打，他的心情激昂無比，「有信念就要堅持下去，這30年來進步太多了」。

最近味全龍隊決定重返中職，唐盼盼也說：「味全是創始球隊，當年不應該離開，是一定得回來的。」

中職走過30年，唐盼盼除了感動，也提出建言，「職棒、業餘必須要一元化（領導），不要再分彼此，由職棒帶頭衝，這樣棒球才會很快繼續進步。」

30年前，唐盼盼身兼中職會棒、中華棒球協會理事長，事權一元化，他說：「由職棒領導，照顧業餘運動，這才是正常、健康的體系，也是未來最重要的發展。」